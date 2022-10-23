香港七欖前最後熱身　港隊闖亞洲系列賽決賽　將鬥日本爭冠

香港男子七人欖球隊出戰周六（22日）假曼谷揭幕的「亞洲七人欖球系列賽」，首日三場比賽中一場不失，以小組首名晉身今日（23日）的4強戰，在李卡度兩次達陣下以26：0擊敗韓國，將在同日稍後決賽硬撼宿敵日本。



距離11月4日至6日舉行的「香港國際七人欖球賽」（香港七欖）只剩兩星期，港隊出戰亞洲七人欖球系列賽寓賽於操。勢取得冠軍為香港七欖助威的港隊，於分組賽銳不可擋，先後以40：0、42：0大勝菲律賓和阿聯酋。

其後對勁敵中國隊，港隊上半場以17：0 領先，惟在下半場後段因虎拿東尼（Alessandro Nardoni）被助理球證判罰逐出場，令中國在人數上略為優勝，最終取得兩次達陣，港隊未能保持不失球，仍以31：14、A組首名晉身4強。

丹馬克（Max Denmark）在分組賽對菲律賓上演了帽子戲法。（由公關提供）

狀態大勇的港隊在4強戰面對韓國，上半場初段由傳接鋒李卡度兩次達陣，加上丹馬克（Max Denmark）取得第3個達陣，韋兆新（Russell Webb）成功踢入全部附加罰球，助港隊在上半場已領先21：0。

下半場，港隊加強防守，未讓韓國的進攻得手，近來表現突出的杜靴迪（Liam Doherty）再為港隊擴大領先比數至26：0。最終全場主導比賽的港隊，以26：0擊退韓國，成功躋身決賽。

香港女子七欖隊將與泰國爭季軍。（由公關提供）

香港女子隊方面，因為斯里蘭卡退賽而令港隊在分組賽先贏一場，其後以36：0擊敗馬來西亞，惟對中國時完全不在狀態，連番失誤讓中國在開賽的4分鐘內以12：0 領先。港隊隨後開始對中國施壓，下半場力戰下雖令中國取得一張黃牌，可惜港隊未能把握人數上的優勢，直至李念殷最後奮力達陣，終仍以24：12敗予中國，以B組次名躋身4強。

港隊晉級後，面對勁敵日本隊，以0：14結束上半場，其後由新人里花斯（Georgia Rivers）破蛋，加上陳穎踢入附加罰球，港隊下半場壓制日本未有再得分，惟仍以7：14落敗，轉戰同日稍後上演的季軍賽。