歐聯晉級球隊一覽　英超兩隊鎖定小組首名　意甲班霸緣盡16強

經過歐聯分組賽第5輪首個比賽日後，再多4支球隊晉級16強。車路士及曼城提早鎖定小組首名。

車路士昨晚在E組作客贏薩爾斯堡2：1，以10分取得E組首名；上輪後已經肯定晉級的曼城，在G組賽和多蒙特0：0，亦以11分奪得小組首名。



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肯定晉級16強球隊：

拜仁慕尼黑、賓菲加、車路士*、布魯日、曼城*、多蒙特、拿玻里、巴黎聖日耳門、皇家馬德里

*肯定小組首名



同時間，意甲班霸祖雲達斯、格拉斯哥流浪、柏辛域陀尼亞、些路迪、哥本哈根、薩格勒布戴拿模、海法馬卡比及西維爾肯定無緣晉級歐聯16強。當中，西維爾肯定以小組第3名獲得轉戰歐霸盃的資格，而哥本哈根、些路迪、柏辛域陀尼亞及格拉斯哥流浪篤定小組包尾。