歐聯．人物誌｜米洛列特豆腐渣變鋼門　敗走利物浦後勇闖生涯高峰

離開英超，轉戰次級聯賽，通常被視為「敗走」。前利物浦門將米洛列特3年前夏天，毅然離隊重返家鄉比利時，轉投布魯日，錯過紅軍首奪英超的輝煌。

年過30的門將不願在英倫坐冷板，回鄉不一定等同「養老」。近季偶爾在歐聯賽場看到米洛列特的身影，今季更大放異彩，布魯日作客馬德里體育會面對主隊全場狂轟猛炸，米洛列特一夫當關，錄得9次撲救力保不失，連續4場賽事「零封」對手，領軍首度闖入歐聯淘汰賽。

「我認為這是適當的時候離開」，3年前一席話如今回頭看，米洛列特這決定不止沒錯，更成功闖出一片天空。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

今屆歐聯分組賽B組，4支球隊分別是：馬體會、波圖、利華古遜和布魯日，從球隊表面實力、歐聯系數到往績，分組賽前布魯日必定被視作全組最弱一隊。

不料這支比利時球隊成為今屆歐聯一大奇兵，首循環3場分組賽，他們先後擊敗波圖﹑馬體會和利華古遜，3戰全勝高踞B組榜首。

布魯日成為今季歐聯奇兵，如今以3勝1和暫列B組榜首。（美聯社）

布魯日爆冷提早兩輪率先晉級

布魯日今仗作客再鬥馬體會，主隊全場主導戰局，錄得6成控球率，多達20次埋門，其中9次命中目標，惟依然食白果。

上半場中段，馬體會的沙奧尼古斯送入空門，可惜傳中的哥利亞越位在先。這名阿根廷國腳換邊初段建功，卻同樣「食詐糊」。

哥利亞交出助攻，惟越位在先。（美聯社）

米洛列特二度完封馬體會

儘管馬體會鋒將使出渾身解數，卻依然射不破米洛列特（Simon Mignolet）的十指關。基沙文頭頂腳踢，米洛列特手腳並用擋出；末段莫拉達近射，這名比利時門將使出「顏面擋球」，就是不讓皮球進入網內。

布魯日最終力保不失，0：0摸和馬體會，並以10分高踞B組榜首，提早兩輪鎖定出線資格，亦是布魯日首度躋身歐聯16強。「我們近年曾經努力過，但同樣失敗，如今我們終於做到了，就像活在夢中。我們的故事才剛剛開始，看看我們能走得多遠。」米洛列特賽後道。

米洛列特不惜使出顏面擋球，仍然要擋出莫拉達的近射。（美聯社）

效力6年終奪冠的逆轉

如夢似幻的一刻，米洛列特在生涯早已經歷過。利物浦2018/19球季贏得歐聯冠軍，當時米洛列特亦是其中一員，更是效力紅軍多年的唯一獎盃。

在晏菲路的6年間，與隊友相處融洽，艾利臣對他讚口不絕，占士米拿稱他為「遇過最好態度的球員」，同時在隊中有一定資歷，在更衣室中有一定份量，晏菲路逐漸成為他的舒適圈。

效力6季，米洛列特終於奪冠，更是歐聯冠軍。（資料圖片／Getty Images）

在高普的帶領下，慢慢將利物浦改造成為一支有力爭逐各大錦標的球隊。與此同時，米洛列特亦與紅軍正選席位愈走愈遠，那屆歐聯他在晉級過程中，未有上陣過任何1分鐘，他只是擔當巴西門將艾利臣的後備。

當時已31歲的米洛列特，職業生涯走到十字路口：究竟應留在紅軍「坐着」贏冠軍，或是離隊尋找新挑戰？

當艾利臣加盟後，米洛列特成為利物浦副選門將。（資料圖片／Getty Images）

躺贏與不認命之間的選擇

如果命運能選擇，或許不少球員願意認命，留在強隊安份守己地做後備，薪高糧準，說不定還能「躺贏」，但這些都不能滿足米洛列特，「我認為是時候離開了」，去與留之間他選擇了前途未卜的後者。

「我已經坐在後備席上一年半，我需要常規的比賽時間，來進入國家隊。當一個副選門將留在後備席愈久，就愈難返回最佳的水平。有些願意留在後備席，但我不能，我希望出場。」

米洛列特毅然離開效力6季的利物浦，重返家鄉比利時，2019年夏天轉投當地老牌球會布魯日。隨後一季，利物浦一搔30年之癢，首度稱霸英超；米洛列特亦有冠軍落袋，卻是比利時甲組聯賽的殊榮。

米洛列特回比利時效力布魯日，闖出一片天。（資料圖片／Getty Images）

米洛列特：我不後悔

自米洛列特加盟布魯日以來，球隊在比甲3連冠，亦能在歐聯賽場看到他的身影，今季歐聯4場分組賽過後，面對強大對手至今竟仍能保清白之身，連續360分鐘不失球。他在4場賽事一共救出21球，成為布魯日首度取得歐聯出線權的關鍵人物。

難道真是弱隊出龍門？利物浦球迷或許難以想像，當日在英超甩甩漏漏的米洛列特，士別三年可搖身一變為一夫當關的球隊英雄。布魯日歐聯分組賽4戰全勝兼不失一球，米洛列特領軍較舊東家利物浦更早出線淘汰賽。紅軍今屆歐聯首仗已以1：4慘負拿玻里，就算4戰3勝1負出線已無懸念，過程中已失掉6球之多。換作是3年前，你能想像米洛列特在4場歐聯比賽後，失球會較艾利臣少6球嗎？

「我十分榮幸能夠在球隊有如此重要的角色」，米洛列特對馬體會賽後如此說道。由英超回到比甲，難免是「降呢」，就算比甲三連霸，含金量亦難與英超媲美，不過米洛列特對自己的決定沒有一絲後悔，「坦白說，我寧願在比甲踢足每一場贏冠軍」——正是這份不甘心和拒絕認命，推動米洛列特跳出舒適圈，34歲的老將一樣能夠再創生涯高峰。

米洛列特今季歐聯未失一球，更加證明當日離開利物浦的決定是正確。（美聯社）

英超今周賽程：

英超第11輪直播賽程。（01美術製圖）

更多歐聯相關報道：