羽毛球．法國賽｜李卓耀激戰83分鐘挫周天成　偕伍家朗今再爭晉級

法國羽毛球公開賽，港將李卓耀首圈硬撼中華台北「一哥」周天成，二人激戰83分鐘，結果李卓耀以局數2：1力克強敵，與伍家朗在今日（27日）的次圈亮相。



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港隊羽毛球男單代表李卓耀，在法國公開賽次日登場，首圈即鬥中華台北的周天成，雙方過往9度交手，李卓耀輸多贏少，近兩次對壘皆落敗而回。

李卓耀首局把握對手未入局，隨即拉開7分優勢，周天成隨後反撲，力戰至「刁時」，幸好頂得住壓力，李卓耀以23：21先下一城。次局戰情同樣緊湊，李卓耀中段一度反超前，可惜未能乘勢奠勝，以21：23被周天成扳回一城。

翻看二人對賽往績，曾經5度戰至決勝局，李卓耀僅取一勝，今年3次打足3局皆落敗而回。決勝局依然緊湊，二人體能同樣消耗不少，李卓耀中段曾經拉開4分優勢，即使隨後一度被周天成追至18：18平手，最終這名26歲港將連取3分，奠定勝局，激戰83分鐘出線，下輪再遇另一中華台北球手王子維。

李卓耀與周天成激戰83分鐘，最終成功晉級。（資料圖片／BWF）

混雙方面，港隊的李晉熙／吳芷柔首圈直落兩局21：18及21：19力克韓國組合過關；女雙的楊雅婷／楊霈霖則不敵中國組合，首圈止步。

早前擊敗淘汰趙俊鵬的伍家朗，今日將與8號種子﹑印尼球手基斯迪爭晉級。

李晉熙（左）與吳芷柔力挫韓國組合晉級。（資料圖片／香港羽毛球總會）

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