羽毛球．法國賽︱伍家朗重拾佳態 首圈2：0瀟灑挫趙俊鵬出線16強
撰文：吳慕兒
出版：更新：
香港羽毛球代表隊早前征戰丹麥公開賽失利，今周轉戰世界羽聯（BWF）另一超級750級別賽事法國公開賽，率先亮相的伍家朗面對世界排名低6位的中國球手趙俊鵬，狀態明顯回勇，順利晉級16強。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
伍家朗克服傷患，一連出戰歐洲三站賽事，率先出戰的丹麥公開賽未找回狀態，男單首圈出局。轉戰法國前，他在Instagram發文感言，「歐洲之旅未能有個好開始，今天飛到法國準備下一個賽事。有時就算已盡力做到最好，事情也未能如我們所願，只好繼續努力直到好事到來。」
法國公開賽首圈便遇上中國球手趙俊鵬，世界排名第12位的伍家朗並無甜頭，二人打球風格相近，首局即使由3：1起一路領前到9：6，趙俊鵬追至9：9後，雙方得分梅花間竹，9度打成平手。刁時至22：22，伍家朗把握機會連拿兩分，終以24：22先取第一局。家朗屢次以刁鑽落點迫得趙俊鵬頻頻失位，取得局分一球瀟灑抽擊，趙俊鵬飛盡落地仍救不到。
第二局伍家朗開局再佔先機，轉捩點是領先7：6後連拿4分，拉開至11：6。家朗今仗控球出色，趙俊鵬打來漸見吃力，中國球手嘗試提升速度一度追至12：15的3分差距，惟家朗以防守反攻得分，加上趙俊鵬本身失誤，又拉開至18：12。
趙俊鵬嘗試反撲連拿5分，追至17：18一分之差，關鍵時刻家朗連拿兩分，並以21：18再下一城，成功晉身16強，下仗將面對8號種子印尼球手基斯迪和丹麥球手維堤侯斯（Hans-Kristian Vittinghus）的勝方。
伍家朗月前在世錦賽拉傷大腿肌肉，到日本賽時再受傷，康復後首戰丹麥公開賽狀態明顯未回復，不過今仗逐漸「上力」，控制和擊球佔盡上風，令趙俊鵬無法抵擋，期待他在今站會有更理想發揮。
羽毛球・日本賽｜伍家朗比賽中途再退賽 賽後感慨「要學識放下」羽毛球世錦賽｜伍家朗力戰世界冠軍駱建佑 次局因傷退賽無緣8強羽毛球．丹麥公開賽｜賽會低級犯錯自製尷尬 印尼球手嚇一跳羽毛球．丹麥賽｜中國混雙組合驚險過關 全場9度發球違例惹爭議羽毛球︱謝影雪訓練期間右肩甩骹痛到喊 6年內第3次須休戰至明年羽毛球熱話｜戴資穎到丹麥作賽竟帶漏一物 「差點在機上崩潰」羽毛球｜桃田賢斗陷迷失自我質疑 從心出發望重返世界前列羽毛球｜陳炳順改名陳炳橓兩年變不順 健康未見改善決定用回本名我的名字・吳芷柔｜飽受質疑的羽毛球路 適時停步才能向前邁進羽毛球｜韓國羽協疑出錯惹安洗瑩不滿 另一謎之決定令外界費解羽毛球｜香港公開賽連續3年停辦 疫情關係再告取消