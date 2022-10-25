羽毛球．法國賽︱伍家朗重拾佳態　首圈2：0瀟灑挫趙俊鵬出線16強

香港羽毛球代表隊早前征戰丹麥公開賽失利，今周轉戰世界羽聯（BWF）另一超級750級別賽事法國公開賽，率先亮相的伍家朗面對世界排名低6位的中國球手趙俊鵬，狀態明顯回勇，順利晉級16強。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

伍家朗在羽毛球法國公開賽順利晉級。（資料圖片／Getty Images）

伍家朗克服傷患，一連出戰歐洲三站賽事，率先出戰的丹麥公開賽未找回狀態，男單首圈出局。轉戰法國前，他在Instagram發文感言，「歐洲之旅未能有個好開始，今天飛到法國準備下一個賽事。有時就算已盡力做到最好，事情也未能如我們所願，只好繼續努力直到好事到來。」

法國公開賽首圈便遇上中國球手趙俊鵬，世界排名第12位的伍家朗並無甜頭，二人打球風格相近，首局即使由3：1起一路領前到9：6，趙俊鵬追至9：9後，雙方得分梅花間竹，9度打成平手。刁時至22：22，伍家朗把握機會連拿兩分，終以24：22先取第一局。家朗屢次以刁鑽落點迫得趙俊鵬頻頻失位，取得局分一球瀟灑抽擊，趙俊鵬飛盡落地仍救不到。

伍家朗日前在IG發文，感言說有時盡力仍難如願，只得繼續努力。（Instagram）

第二局伍家朗開局再佔先機，轉捩點是領先7：6後連拿4分，拉開至11：6。家朗今仗控球出色，趙俊鵬打來漸見吃力，中國球手嘗試提升速度一度追至12：15的3分差距，惟家朗以防守反攻得分，加上趙俊鵬本身失誤，又拉開至18：12。

趙俊鵬嘗試反撲連拿5分，追至17：18一分之差，關鍵時刻家朗連拿兩分，並以21：18再下一城，成功晉身16強，下仗將面對8號種子印尼球手基斯迪和丹麥球手維堤侯斯（Hans-Kristian Vittinghus）的勝方。

伍家朗月前在世錦賽拉傷大腿肌肉，到日本賽時再受傷，康復後首戰丹麥公開賽狀態明顯未回復，不過今仗逐漸「上力」，控制和擊球佔盡上風，令趙俊鵬無法抵擋，期待他在今站會有更理想發揮。