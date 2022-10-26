英超Fantasy 84%玩家震驚了　曼城前鋒夏蘭特歐聯傷出︱足球熱話

歐聯曼城對多蒙特的賽事，曼城明星前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）比賽期間受傷，領隊哥迪奧拿稱現時未能確定傷勢，需進一步評估，相信令全球英超Fantasy玩家無不「心離一離」。



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夏蘭特腳部有傷，半場被換走。（Getty Images）

曼城前鋒夏蘭特在歐聯迎戰舊東家多蒙特時正選上陣，然而他半場被換出，兩隊最終亦打成0：0平手。



曼城領隊哥迪奧拿在賽後記者會上，解釋半場收起夏蘭特的三個原因，「我看到夏蘭特很累，他亦與簡斯路一樣有點發燒……第三個原因是他腳部有傷。」哥帥表示未清楚他的傷勢，「我半場時與醫療團隊溝通，他們有點擔心。但我看到他尚能正常走路。」哥帥指夏蘭特將在當地時間周三接受進一步檢查。

夏蘭特是今季英超Fantasy的得分保證，亦是現時84%玩家持有的前鋒人選。（英超Fantasy官網）

若夏蘭特傷勢嚴重，除影響哥迪奧拿和曼城部署外，大量英超Fantasy玩家亦會相當「頭痕」。夏蘭特今季轉投曼城後效率極為驚人，11場英超賽事攻入17球，目前全球多達84.3%的英超Fantasy玩家的球隊均持有夏蘭特，拋離第二多人選擇的紐卡素後衛捷比亞24%。

夏蘭特今季在英超Fantasy的總得分達117分，比第二高分的熱刺前鋒哈利卡尼多35分，幾乎是玩家必然正選，甚至是分數雙計的隊長人選，若他因傷缺席比賽，大量玩家需重新部署陣容。