游泳世界盃．多倫多站｜何詩蓓入400自決賽　惡鬥兩大強敵爭金

國際泳聯世界盃第二站今日（28日）在加拿大多倫多展開，港將何詩蓓乘上站柏林站連取3金的強勢，首日先出戰女子400米自由泳，在強敵回歸下，她在初賽以總排名第3打入決賽。



相比柏林站，何詩蓓今站出戰的項目有不少強敵回歸，今日的400米初賽，與她同處第3組的便有加拿大泳手麥堅杜殊（Summer McIntosh），這名16歲少女選手，今年已在匈牙利布達佩斯舉行的長池世錦賽奪得200米自由泳金牌及400米個人混合泳金牌，年紀輕輕的她前途無可限量。

至於美國名將莉迪姬（Katie Ledecky）則在第2組出戰，她在3屆奧運奪得7金3銀，尤其擅長200、400、800及1500米自由泳，在4個項目都曾獲奧運及世錦賽金牌。

莉迪姬是今站400自奪冠熱門。（Getty Images）

400自初賽第3組，何詩蓓身處第4線、麥堅杜殊則身處相鄰的第5線，麥堅杜殊一起步便一直領先，同為加拿大代表的贊臣則隨其後，何詩蓓則緊追兩人，形成領先集團。何詩蓓在最後50米超越贊臣，游出4分02.68秒，在小組排第2，並以總排名第3進入決賽；麥堅杜殊則以4:01.11獲小組第1、總排名第2入決賽，總排名第1的是在第2組游出3分56.23秒的莉迪姬，決賽將於香港時間周六（29日）早上6時05分舉行。

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何詩蓓在無太大壓力下進入400自決賽。（Getty Images）

另一港將鄭渝則在400自初賽第2組出戰，她游出4分15.14秒，小組排第6，距個人最佳時間4分15.12秒僅0.02秒之差，惟無緣入決賽。

歐鎧淳亦在其後的女子50米背泳初賽登場，她游出27.42秒，排小組第6、總成績第13，未能入決賽。至於原定出戰女子200米蛙泳的林凱喬，最終未有出賽。

男子100米蛙泳初賽共有3名泳手出賽，，麥世霆在第2組游出1分0.28秒排小組第3、總排名第14；黃培燊在第3組游出1分0.31秒排小組第5、總排名第15；Adam Chillingworth在第4組游出1分0.36秒排第6、總排名第16，3人都無緣決賽。