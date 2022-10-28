游泳世界盃｜何詩蓓百萬獎金之路先下一城　詳解世界盃獎金制度

香港泳手何詩蓓（Siobhán Haughey）正參加一連三站的游泳世界盃，今日（28日）將出戰第二站多倫多站，力爭佳績。在上周的德國柏林首站，何詩蓓勇奪三金，成為該站的女子全場總冠軍，先奪1.2萬美元獎金。若果何詩蓓保持勇態，有力爭奪今屆世界盃的最佳女泳手，贏取10萬美元豐厚獎金。



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何詩蓓在世界盃柏林站連贏三金，成為該站的女子全場冠軍。（Getty Images）

國際泳聯世界盃為短池賽事（25米池）舉行連續3站，第1站在德國柏林（10月21至23日），第2站為加拿大多倫多（10月28至30日），最後一站為美國印第安納波利斯（11月3至5日）。

每站男女子排名前20名的泳手，可以瓜分22400美元，男、女子全場總冠軍會獲得1.2萬美元，總亞軍亦有1萬美元，如此類推。何詩蓓在上次的柏林站於400自、200自及100自奪金，以三金成績獲得58.5分，女子排名第一，先奪1.2萬美元（約9.4萬港元）獎金。

【游泳世界盃柏林站，何詩蓓先奪1.2萬美元獎金】

綜合3站比賽成績後，總排名前10位的男女泳手，將獲得分豐厚的獎。總積分最高的男、女泳手分別會得到10萬美元獎金，排次席的男、女泳手就得7萬美元。若果何詩蓓能夠挾勇態再贏多兩站總冠軍，成為這屆世界盃的最佳女泳手，便可累積獲得13.6萬美元（約107萬港元）。

此外，若果有泳手能夠在世界盃賽事中刷新世界紀錄，每項紀錄多1萬美元獎金。如果有泳手能夠連續3站在同一項目得冠軍，每項會多1萬美元獎金。舉例說，如果何詩蓓在接下來兩站都贏得400米自冠軍，獎金會多1萬美元。

國際泳聯世界盃基本排名總獎金，合共1,196,000美元：

德國柏林站：224,000美元（男女子各112,000美元）

加拿大多倫多站：224,000美元（男女子各112,000美元）

美國印第安納波利斯站：224,000美元（男女子各112,000美元）

3站合計總成績：524,000美元（男女子各262,000美元）



分站男、女子排名獎金表（只列前5）：

【1】12,000美元、【2】10,000美元、【3】8,000美元、【4】6,000美元、【5】5,500美元

總成績男、女子排名獎金表（只列前5）：

【1】100,000美元、【2】70,000美元、【3】30,000美元、【4】15,000美元、【5】14,000美元

額外獎金：

刷新世界紀錄：10,000美元

同一項目連贏3站：10,000美元