游泳世界盃．多倫多站｜何詩蓓惡鬥美國7金名將　附免費直播連結

「香港女飛魚」何詩蓓上周末在游泳世界盃柏林站勇奪三金，更榮膺女子總冠軍。何詩蓓與港隊隊友本周末轉赴加拿大，出戰當地時間10月28至30日多倫多站。何詩蓓今晚（28日）將出戰女子400米自由泳初賽，再向獎牌邁進。



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何詩蓓（Siobhan）在早前游泳世界盃柏林站連奪3金，強勢轉戰多倫多站，今站由歐洲來到北美，不少美﹑加泳手參戰，必定有一番惡鬥。

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何詩蓓在柏林站連奪3金後，希望在多倫多站再獲好成績。（Getty Images）

兩項惡鬥美國名將莉迪姬

何詩蓓首日先鬥女子400米自由泳，將在今晚9點半出戰。

Siobhan今站的最大勁敵，必定是美國名將莉迪姬（Katie Ledecky），這名25歲的奧運7金得主曾在2019年游出3分54.06秒的最佳時間，比何詩蓓的個人最佳快近2.5秒，是今站的奪金大熱。

另外，年僅16歲的加拿大「天才泳手」麥堅杜殊（Summer McIntosh），曾游出3分57.75秒，而來自美國的莉雅史密芙（Leah Smith）的「PB」僅慢0.03秒，同樣是何詩蓓的主要對手。

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奧運曾奪7金的莉迪姬今站將在200自及400自與何詩蓓交手。（資料圖片／Getty Images）

何詩蓓次日將轉戰強項200米自由泳，Siobhan上站首150米比自己保持的世績時間更快，可惜最後50米未能乘勢破紀錄，游出1分51.36秒。何詩蓓的爭金勁敵同樣是莉迪姬，她的200自短池PB是1分53.83秒，但是在2013年創出。

何詩蓓最後一日將鬥100米自由泳，主要競爭對手同樣來自美﹑加兩國。美國泳手布朗（Erika Brown）曾經造出51.70秒的最佳時間，與何詩蓓上站游出的51.59秒相近。另外，東京奧運100米蝶泳金牌得主麥尼爾（Margaret MacNeil）今站同樣參加自由泳。

港隊其餘7名泳手分途出擊 歐鎧淳50背爭出線

今站參賽港將除何詩蓓外，尚有7名香港代表歸隊出賽，包括與何詩蓓同戰400自的鄭渝。

歐鎧淳則出戰女子50米背泳，她將在第4組的「快組」出戰，同組泳手星光熠熠，包括22歲加拿大泳手、世界紀錄保持者麥尼爾，在中國出生、1歲時獲加拿大家庭收養的她，在去年的短池世錦賽橫掃4金1銀，並在奧運100蝶奪金；瑞典泳手漢臣（Louise Hansson）去年亦在短池世錦賽獲3金，包括100米背泳，50背則獲銅牌。

另外值得留意的還有出戰蛙泳的麥世霆，這位小將今年9月在世界青年游泳錦標賽奪得男子200蛙銅牌，成為繼何詩蓓之後，第二位在世青賽獲得獎牌的香港泳手；由英國回流的「新蛙王」Adam Chillingworth及200蛙港績保持者黃培燊，亦會登場。

歐鎧淳今晚將出戰50背初賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

10月28日參賽港將



女子400米自由泳：何詩蓓、鄭渝

女子50米背泳：歐鎧淳

女子200米蛙泳：林凱喬

男子100米蛙泳：麥世霆、黃培燊、Adam Chillingworth

男子50米自由泳：劉紹宇

女子100米混合泳：鄭渝



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