游泳世界盃・柏林站｜何詩蓓100自勇奪第三金 兼女子全場總冠軍
撰文：葉詩敏 吳慕兒
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何詩蓓在周日（23日）出戰游泳短池世界盃柏林站女子100米自由泳決賽，以51.59秒勇奪金牌，是她今站個人第三金。
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香港游泳代表何詩蓓出戰柏林站游泳世界盃，先後在400米自由泳和200米自由泳奪得金牌。周日轉戰另一主項100米自由泳，在初賽游出52.41秒、總成績排第一晉身決賽。
這個時間與何詩蓓2021年12月時創下的50.79秒亞洲紀錄相去甚遠，由於今站賽事Siobhan主要對手均沒有參賽，她受到的阻力甚少，缺乏強敵「拍跳」下亦較難創出好成績。女子短池100自世界紀錄由甘普（Cate Campbell）保持，這位澳洲泳手2017年在澳洲錦標賽游出50.25秒。
100自決賽何詩蓓在第4線道上陣，並非強項的起跳依然不及對手，頭25米第二名轉池，但她的速度很快發揮出來，50米以24.87秒首名轉池。之後50米稍為放鬆下，仍游出51.59秒勝出，澳洲泳手威爾遜（Madison Wilson）以52秒正得第二，荷蘭泳手史甸貝恩（Marrit Steenbergen）以52.06秒得季軍。
何詩蓓輕鬆封后，惟與個人最佳時間50.79秒仍有頗大差距。賽後受訪時，她說「正在嘗試一些新的東西」，並希望可以愈游愈好。對手威爾遜大讚何詩蓓游得很快，也迫使她游得更快。
何詩蓓在今站賽事銳不可擋，不只在100、200和400米自由泳項目連奪三金，當中在400自亦以3分56.52秒刷新香港紀錄。不過對她而言，今站相信只是「熱身」，年底的短池世錦賽才是正本戲。
賽後大會向今站男、女子三甲泳手頒發獎牌和巨型支票，何詩蓓以3金成為女子全場總冠軍，得到58.5排名積分，並得到1.2萬美元獎金。
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