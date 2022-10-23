游泳世界盃．柏林站｜何詩蓓200自大熱封后　相差1秒無緣再破世績

「香港女飛魚」何詩蓓在游泳短池世界盃柏林站，香港時間周六（22日）深夜出戰女子200米自由泳決賽，衝擊今站第二金，結果何詩蓓游出1分51.36秒，奪金而回。



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香港游泳代表何詩蓓出戰柏林站游泳世界盃，周五（21日）先在400米自由泳奪金，今午轉戰強項200自，以1分56.22秒觸池，總成績第5名晉級決賽。

游泳世界盃．柏林站｜何詩蓓主項輕鬆晉級 200自今夜爭第二金

游泳世界盃｜何詩蓓再破香港短池紀錄 400自勇奪今屆首金

何詩蓓在強項200自輕鬆躋身決賽。（Getty Images）

何詩蓓在第2線出戰，甫落水已領先，50米後逐漸拉開差距，未遇太大壓力，以1分.51.36秒觸池，最終輕鬆奪金而回，贏得今站第2金。

何詩蓓在去年的短池世錦賽中創出1分50.31秒，打破200自短池的世績，她今仗在首150米，時間比世績更快，可惜最後50米未能乘勢再刷新紀錄，與自己保持的紀錄差1.05秒。這名世界紀錄保持者賽後笑言，闊別短池接近一年，難以預料自己能否再把時間推前，她今仗嘗試不同的泳法，結果比平時的時間再快一點，Siobhan依然滿意成績。

何詩蓓明轉戰女子100米初賽，力爭再添獎牌。

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