何詩蓓奧運後仍屢創佳績狂擸獎金　商業合作品牌貴精不貴多｜游泳

香港泳手何詩蓓今日（28日）開始出戰國際泳聯世界盃多倫多站。在東京奧運奪得兩面銀牌後的一年多，何詩蓓仍極力爭取佳績，出戰多項本地賽及國際賽事，更試過打破世界紀錄，成績更上一層樓。何詩蓓在奧運後人氣急升，在商業合作方面貴精不貴多，對象皆是國際知名品牌。



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在東京奧運自由泳贏得兩銀的香港「飛魚」何詩蓓。（資料圖片／黃寶瑩攝）

何詩蓓東京奧運後各項賽事成績：

在2021年7月的東京奧運後，何詩蓓近一年多參加過多項比賽，皆取得輝煌成績，最突出的是在2021年12月，於短池游泳世錦賽200米自由泳游出破世界紀錄的時間。

國際泳聯世界盃柏林站（10/2022）

何詩蓓在此站賽事銳不可擋，不只在100、200和400米自由泳項目連奪三金，當中在400自亦以3分56.52秒刷新香港紀錄。何詩蓓以3金成為女子全場總冠軍，得到58.5排名積分，並得到1.2萬美元獎金（約9.4萬港元）。

100自金牌，決賽成績：51.59秒

200自金牌，決賽成績：1分51.36秒

400自金牌，決賽成績：3分56.52秒

游泳世界盃・柏林站｜何詩蓓100自勇奪第三金 兼女子全場總冠軍

何詩蓓在世界盃柏林站以三金贏得全場女子總冠軍，獲得1.2萬美元獎金。（Getty Images）

香港短池分齡游泳計時賽（09/2022）

何詩蓓在女子100米個人混合泳游出59.45秒，以逾1秒的差距打破舊香港紀錄（1分0.63秒）。她再出戰200米個人混合泳，造出2分08.03秒的成績，更是以2.87秒的莫大差距，打破舊有的2分10.9秒紀錄，連同她在2014年所造的400混紀錄，令她目前已囊括女子個人混合泳所有香港短池紀錄。

50自金牌，決賽成績：24.55秒

100混金牌，決賽成績：59.45秒

200混金牌，決賽成績：2分08.03秒

游泳｜何詩蓓短池計時賽再刷新混合泳港績 坐擁9項香港短池紀錄

何詩蓓連續兩日刷新池分齡紀錄。（香港游泳教練會Facebook）

香港公開游泳錦標賽（08/2022）

何詩蓓在香港公開賽復出，一舉達到200自和400自的世錦賽A標，取得明年7月在福岡舉行的長池世錦賽資格。

200自金牌，決賽時間：1分56.47秒

400自金牌，決賽時間：4分08.64秒

4x100自接力銅牌，決賽時間：3分56.7秒

4x100混接力第4，決賽時間：4分25.32秒

游泳｜何詩蓓400自推前個人香港紀錄逾2秒 關鵬單日兩破港績

透過香港公開游泳錦標賽，何詩蓓接連取得200自和400自的世錦賽資格。（廖雁雄攝）

長池游泳世錦賽（06/2022）

何詩蓓因腳傷未癒退賽。當時她在社交網站表示：「很難過地宣布，我不會出戰今周的世錦賽」，何詩蓓表示賽事為高強度戰役，因此她希望有高水平演出，但「很不幸，我還未到」。

長池世錦賽｜何詩蓓受腳傷困擾IG宣布退賽 「要懂得照顧好自己」

短池游泳世錦賽（12/2021）

何詩蓓再寫下香港歷史新一頁。她在世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽，游出1分50.31秒，大熱封后，兼打破世界紀錄，是香港游泳史上首個世界紀錄。何詩蓓在短池世錦賽除了贏得最佳女泳手榮譽，她亦成為史上首個在同一屆取下100、200自世界冠軍的女泳手。

100自金牌，決賽時間：50.98秒（大會紀錄）

200自金牌，決賽時間：1分50.31秒（世界紀錄）

400自銅牌，決賽時間：3分58.12秒

混合4x50自接力第7，決賽時間：1分30.43秒

何詩蓓破世界紀錄 奪短池200自世界冠軍 港將首揚威世錦賽

何詩蓓破世績｜頂峰目標一氣衝破 「每次都差點，終於做到」

何詩蓓在世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽，游出1分50.31秒，大熱封后，兼打破世界紀錄，是香港游泳史上首個世界紀錄。（美聯社）

點圖睇：何詩蓓閃耀2021短池世錦賽

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國際游泳聯賽總決賽（簡稱ISL，12/2021）

何詩蓓出戰女子100米自由泳決賽，游出50.79秒奪冠，以0.15秒之差刷新自己保持的短池亞洲紀錄（50.94秒），同時亦是新大會紀錄及香港紀錄。她自2019年首屆ISL舉辦以來，200米自由泳保持全勝，出戰總決賽亦不負厚望，以1分51.04秒力壓強敵封后。她在400自創出賽季七連勝，另外夥隊友贏得4x100自接力冠軍。最後，何詩蓓效力的泳會Energy Standard以12分之差險勝。

100自金牌，決賽時間：50.79秒（亞洲紀錄）

200自金牌，決賽時間：1分51.04秒

400自金牌，決賽時間：3分58.8秒

4x100自接力金牌，決賽時間：3分27.87秒

50蛙第6，決賽時間：29.97秒

何詩蓓100自再創亞洲紀錄 200自全勝封后率泳隊奪冠｜游泳ISL

國際游泳聯賽季後賽（11/2021）

國際游泳聯賽季後賽在荷蘭燕豪芬舉行，Energy Standard的何詩蓓在100自、200自及400自同樣3次得冠軍。

國際游泳聯賽常規賽（08/2021-09/2021）

常規賽在意大利那不勒斯由8月底至9月底舉行，何詩蓓代表Energy Standard泳隊，在100自及400自同樣3次封后，而在200自更加贏過4次，曾經贏過一次MVP泳手。

何詩蓓戰畢奧運的長池賽後，回歸ISL的短池賽，同樣如魚得水。（Energy Standard Instagram）

東京奧運（07/2021）

在100自，何詩蓓在初賽第6組游出52.7秒，刷新亞洲長池紀錄，以小組次名觸池，晉級準決賽。她在準決賽游出更快的52.4秒，再度刷新亞洲紀錄，以首名觸池，晉身決賽。在決賽，她再一次造出亞洲最快的時間，以52.27秒獲得銀牌。

在200自，何詩蓓在初賽第3組游出1分56.48秒，晉級準決賽。在準決賽，她游出更快的1分55.16秒，獲得決賽資格。在決賽，何詩蓓更進一步，游出破亞洲紀錄的1分53.92秒，贏得銀牌。另外，她在50米自由泳晉級準決賽後退出。

100自銀牌，決賽時間：52.27秒（亞洲紀錄）

200自銀牌，決賽時間：1分53.92秒（亞洲紀錄）

【何詩蓓專訪】平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」

「（游水）只是剛好在這自我突破的過程中，有7個人在旁一起游，就像200自一樣，大家各自執行不同方式突破。」（楊宇翹攝）

何詩蓓重要大賽獎金：

國際泳聯世界盃2022：9.4萬（進行中，尚餘兩站）

何詩蓓先在柏林站於400自、200自及100自奪金，以三金成績獲得58.5分，女子排名第一，先奪1.2萬美元（約9.4萬港元）分站全場總冠軍的獎金。

何詩蓓最擅長的主項是200米，在100米及400米亦能游出佳績。（Getty Images）

短池游泳世錦賽2021：71萬港元

游泳媒體《Swim Swam》統計了當屆所有泳手的所得獎金，香港代表何詩蓓成為獎金之王，總額冠絕所有參賽者。在今屆賽事於個人項目獲得2金1銅兼破世績的何詩蓓，獲得91250美元獎金（約71萬港元）。

國際游泳聯賽2021：152萬

根據游泳媒體《Swim Swam》推算，何詩蓓在2021年度的聯賽共獲195625美元（約152.7萬港元），金額排所有泳手次席，僅次隊友絲祖唐的269125美元。何詩蓓上季聯賽估計獲得114025美元，今季獎金大增7成。

東京奧運：500萬

在東京奧運，何詩蓓為香港奪得女子100米及200米自由泳的兩面銀牌，獲恒基精英運動員計劃頒發500萬港元獎金，每面銀牌各250萬。

200自不只是鬥快，但講究節奏、泳伐、規律的一種戰術較量。（楊宇翹攝）

何詩蓓東京奧運後其他獎項及榮譽：

年度亞洲女子最佳泳手

何詩蓓獲國際游泳網站《SwimSwam》選為2021年度亞洲女子最佳泳手，連續三年當選。

何詩蓓2021大豐收 稱霸短池自由泳 連續三年當選亞洲最佳女泳手

授勳

政府在2022年7月公布授勳名單，何詩蓓獲頒銀紫荊星章。

何詩蓓首奪體記協最佳女運動員獎項。（葉詩敏攝）

體記協最佳運動員

「香港體育記者協會最佳運動員選舉2021」在2022年8月公布結果，兩名東京奧運獎牌得主張家朗及何詩蓓，分別首奪最佳男、女子運動員獎。

體育記者協會最佳運動員 何詩蓓張家朗大熱當選 李慧詩入名人堂

何詩蓓首度獲選為星中之星。（李澤彤攝）

傑出運動員星中之星

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」在2022年8月於香港會議及展覽中心舉行，東京奧運兩銀得主何詩蓓大熱當選「星中之星香港傑出女運動員」，是她首度獲得此獎。何詩蓓認為是疫情幫了自己一把，希望大家樂於接受新嘗試，以「balance」（平衡）的方式去令自己變得更強。

何詩蓓首奪星中之星：不想人生只圍繞游水｜傑出運動員2021

何詩蓓身穿黑色露背吊帶裙出席傑出運動員選舉頒獎禮。（李澤彤攝）

何詩蓓東京奧運後商業合作狀況：

何詩蓓是東京奧運女子100米及200米自由泳銀牌，成為首位在單屆奧運贏得兩面獎牌的香港運動員，也是首位站上奧運頒獎台的香港泳手。奧運後，何詩蓓成為香港家傳戶曉的運動明星，相信吸引了不少商業機構招手，但她選擇合作夥伴時相當謹慎，貴精不貴多，最緊要是不影響游泳訓練及比賽。

ARENA及何詩蓓最新推出FEARLESS系列泳衣。（Instagram）

查看何詩蓓的社交網站，她近一年主要為3個品牌宣傳過，分別是跨國保險集團友邦AIA、世界時尚名牌CHANEL以及游泳裝備品牌Arena。

Arena是何詩蓓的長期合作夥伴。在2019年7月，何詩蓓已被招攬入Arena精英隊伍。經過一年多合作，ARENA在2020年底推出何詩蓓的個人系列泳衣。奧運後，何詩蓓與Arena保持合作，今年9月再推出何詩蓓的Fearless系列泳衣，這款泳衣以獅子為設計概念，表達無懼精神。

何詩蓓在奧運前已經與ARENA合作。（Instagram）

最為人知的，相信是何詩蓓與保險集團AIA的合作，因為電視廣告近月不停播放，相當「入屋」。何詩蓓在今年7月成為「友邦香港及澳門大使」，AIA推出由她主演的《為您超越 伴您突破》廣告系列。何詩蓓還協助AIA推廣「AIA健康校園計劃」。

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何詩蓓成為「友邦香港及澳門大使」。（資料圖片／葉詩敏攝）

何詩蓓會為CHANEL的產品宣傳。（Instagram）

何詩蓓在社交網站上不時分享CHANEL的產品，包括護膚品、手錶及飾物。在早前的2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮，她更以全身CHANEL服裝出席盛會，穿上小黑裙配搭品牌首飾點綴。