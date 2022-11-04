體操世錦賽｜女子全能三甲辛酸史　冠軍傷追人亞軍失落奧運再喪父

英國利物浦舉行體操世錦賽，誕生新科全能天后。東京奧運全能銀牌得主莉碧卡安達迪（Rebeca Andrade）以1.5分優勢，力壓美國的施莉斯鍾絲（Shilese Jones）奪得冠軍。

體操選手訓練何其刻苦，充滿傷和痛。不論是冠或亞，以至季軍的東道主選手加迪路娃（Jennifer Gadirova），都是有故事的人。先從東奧功虧一簣的安達迪說起……



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體操世錦賽誕生女子全能三甲。（Getty Images）

安達迪：每個人都受過煎熬，生命就是如此而行，但不會永遠不幸。

23歲的安達迪在今次賽事發揮高水準，在強項跳馬一記「程菲跳」非常精彩，取得15.166分排第一，自由操及平衡木成績亦分列第2和第3，以總分56.899分，首次在世錦賽全能項目封后。這一次世界冠軍，她奮鬥長達7年，捱過3次大傷。

安達迪在2015年首次參加公開組的國際賽，追隨她的是傷患。15、17及19年，先後3次十字韌帶斷裂，一再大傷打擊成績，但沒有澆熄鬥志。等待康復，再次訓練，東山再起。

安達迪克服傷患，跳馬做出好成績。（Getty Images）

全能王后寶座，安達迪去年只差一步。東京奧運會上，她在個人全能賽與美國代表蘇妮莎（Sunisa Lee）鬥得難分難解，鬥到最後一項自由操。安達迪的動作難度雖高，但兩度失誤，落地時踩出界被扣分，總分以0.135分飲恨。

可幸是兩天後的跳馬決賽發揮水準，讓她成為巴西奧運史上首位女子體操牌得主。安達迪說：「我付出所有努力，經歷大小事都值得。每個人都受過煎熬，生命就是如此而行，但不會永遠不幸。悲傷之後，自有喜樂。」

對於今回封后，安達迪亦同意去年世錦賽選擇避戰全能賽，讓膝部休息一下，亦證明選擇正確。

（Getty Images）

鍾絲：你需要回家，回到你開始和熟知的地方，這裏給你留下很多。

鍾絲的全能銀牌，是谷底反彈的證明。要爭入實力強橫的美國體操女隊，殊不容易。鍾絲在東奧選拔賽中總成績排第10，僅差一位與代表無緣。失落奧運大軍後，更失去父親。

鍾絲長年離家受訓，直至本年初終於返家，拜祭早前因腎病離世的父親。悲傷過後，鍾絲努力漸見成績，在全國經典賽及全國冠軍賽的高低槓及自由操登上頒獎台。

捱過喪父之痛，鍾絲把父親放在心中，給自己鼓勵。（Getty Images）

鍾絲曾經回憶父親點滴，以及回家拜祭一事，「當我小時搬到俄亥俄州，他好像不斷叮囑我，家園在何處。他就似『你需要回家，回到你開始和熟知的地方，這裏給你留下很多』。

鍾絲形容父親是她的榜樣，一直推動她向前。來到世錦賽，鍾絲成為美國隊主力，協助美國隊6連霸，為自己驕傲之餘，不忘父親：「整個比賽，我都想着他。」

鍾絲在今屆賽事為美國隊領軍人物，不負眾望。（Getty Images）

加迪路娃：這是每個女孩的夢想，我從沒想過有可能做到。

英國女子體操隊近年進步良多，上屆奧運更奪得團體賽銅牌，打破近百年的獎牌荒。加迪路娃在主場出戰，一舉一動都掌聲雷動，背負全國期望。她靠着自由操第一名及平衡木第二，收復高低槓和跳馬的失地，奪得銅牌。繼日前在團體賽為英國奪銀之後，成為英國選手在世錦賽女子全能得到獎牌。

「我想令我的國家感到驕傲，真不相信可以再次創造歷史」，加迪路娃欣喜若狂，「每個女孩的夢想有天參與世錦賽，得到獎牌，我從沒想過有可能做到。我猜如果願意努力，激勵自己，相信自己，無什麼事不可能。」