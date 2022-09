體操︱美國名將比拉絲粉碎退役傳聞　「正努力改善精神健康」

美國體操女王比拉絲(Simone Biles)自2020東京奧運至今,已一年多以來未曾亮相任何正式比賽,加上奧運期間受心理病「twisties」困擾退出多項賽事,引發外界指她已退役傳言。

有網民在Twitter指,傳聞令他女兒痛哭一小時,博得比拉絲現身窩心回應。



比拉絲自東京奧運,未在正式體操比賽上陣。(Getty Images)

東京奧運後,比拉絲曾在《紐約雜誌》(New York Magazine)訪問中承認,以自己的心理狀態,根本不應該去東京。她形容,東京奧運前心理狀況時好時壞,之前一個賽季的佳績,令她沒理由不繼續。她一直接受心理治療,抵達東京後卻開始感到焦慮,疫情下禁止家人和支持者到場,令情況變得更壞。「奧運開始前,我愈來愈緊張,失去應有自信。」

關鍵時刻她遇上體操選手的噩夢——twisties。這個心理障礙令選手在空中失去協調感,比拉絲不想去到東京才退賽,照樣代表美國出戰體操女子團體決賽,首個項目跳馬便失手,完成該項便退賽。隊友為她拿下一面銀牌,之後個人全能、自由體操、跳馬、高低槓4項陸續退出,直到最後一項平衡木,終復出上陣摘下銅牌。去年9月的訪問中,她表示未決定是否退役,一年後情況是否有變?

東京奧運後,比拉絲曾亮相表演賽,重現歡顏。(Getty Images)

親自回應網民:「我尚未退役」

近日再度傳出比拉絲退役,一位男網民在Twitter發帖文稱:「我女兒聽到比拉絲今天退役的消息,過去一小時她一直在哭泣。」

他在帖文標註了比拉絲的帳戶,竟然真的引來本尊回應,比拉絲回覆說:「我尚未退役,只是在努力改善精神健康」(I haven’t retired though just working on my mental health.)

比拉絲粉碎退役傳聞。(Twitter)

或出戰2024巴黎奧運

25歲的比拉絲不止否認退役,近日她甚至揚言或出戰2024巴黎奧運,「我仍在給自己時間,努力改善精神和身體狀況。對於巴黎,以目前的情況,我會說:我無論如何也會到場。」

「我只是不知道到時會是以運動員或是觀眾身份到場,但如果我決定訓練,絕對會付出100%,毫無保留,嘗試傾盡所有。」