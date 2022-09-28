體操︱美國名將比拉絲粉碎退役傳聞　「正努力改善精神健康」

美國體操女王比拉絲（Simone Biles）自2020東京奧運至今，已一年多以來未曾亮相任何正式比賽，加上奧運期間受心理病「twisties」困擾退出多項賽事，引發外界指她已退役傳言。

有網民在Twitter指，傳聞令他女兒痛哭一小時，博得比拉絲現身窩心回應。



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比拉絲自東京奧運，未在正式體操比賽上陣。（Getty Images）

東京奧運後，比拉絲曾在《紐約雜誌》（New York Magazine）訪問中承認，以自己的心理狀態，根本不應該去東京。她形容，東京奧運前心理狀況時好時壞，之前一個賽季的佳績，令她沒理由不繼續。她一直接受心理治療，抵達東京後卻開始感到焦慮，疫情下禁止家人和支持者到場，令情況變得更壞。「奧運開始前，我愈來愈緊張，失去應有自信。」

關鍵時刻她遇上體操選手的噩夢——twisties。這個心理障礙令選手在空中失去協調感，比拉絲不想去到東京才退賽，照樣代表美國出戰體操女子團體決賽，首個項目跳馬便失手，完成該項便退賽。隊友為她拿下一面銀牌，之後個人全能、自由體操、跳馬、高低槓4項陸續退出，直到最後一項平衡木，終復出上陣摘下銅牌。去年9月的訪問中，她表示未決定是否退役，一年後情況是否有變？

東京奧運後，比拉絲曾亮相表演賽，重現歡顏。（Getty Images）

親自回應網民：「我尚未退役」

近日再度傳出比拉絲退役，一位男網民在Twitter發帖文稱：「我女兒聽到比拉絲今天退役的消息，過去一小時她一直在哭泣。」

他在帖文標註了比拉絲的帳戶，竟然真的引來本尊回應，比拉絲回覆說：「我尚未退役，只是在努力改善精神健康」（I haven’t retired though just working on my mental health.）

比拉絲粉碎退役傳聞。（Twitter）

或出戰2024巴黎奧運

25歲的比拉絲不止否認退役，近日她甚至揚言或出戰2024巴黎奧運，「我仍在給自己時間，努力改善精神和身體狀況。對於巴黎，以目前的情況，我會說：我無論如何也會到場。」

「我只是不知道到時會是以運動員或是觀眾身份到場，但如果我決定訓練，絕對會付出100%，毫無保留，嘗試傾盡所有。」