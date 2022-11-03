體操世錦賽︱日本鞍馬連環失手男團失金　奧運金牌盼個人項目補救

世界體操錦標賽男子團體賽，日本隊以260.695分首名入決賽，遙遙領先英國、美國和中國。由東京奧運男子全能金牌得主橋本大輝壓陣，平均實力明顯勝人一籌，以為金牌在望，不料決賽中兩將在鞍馬連環失手，之後連橋本大輝亦在強項單槓失手倒地。

即使日本隊仍獲第二名，奪得2024巴黎奧運入場券，眾將對失落金牌大感失望，其中一位失手的成員谷川翔更流下不甘心的眼淚。



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谷川翔在鞍馬失手「墮馬」，連累日本隊失落世錦賽男團金牌。（Getty Images）

日本隊在決賽失去初賽時的穩定表現，鞍馬項目土井陵輔、谷川翔接連失手「墮馬」，初賽時二人均在鞍馬得到14分以上的高分，土井陵輔初賽得14.466分，谷川翔亦有14.266分，決賽在失手下前者跌至13.033分，後者更只得11.000分，單是他們二人的初賽與決賽分差已達到4.699分。

第四名入決賽的中國，最終以4.463分差距力壓日本奪金，單是日本二將在鞍馬決賽失手所損失的分數，已超過這分差。隊友連環失手之下，就連東京奧運個人全能金牌得主橋本大輝表現也受影響，竟在強項單槓失手倒地。橋本在初賽得到全場最高的15.100分，決賽只得13.133分。

橋本大輝單槓失手倒地後十分無奈。（Getty Images）

其中一位失手的日本成員谷川翔，流下不甘心的眼淚，「鞍馬項目因為我才輸，真是非常抱歉。這次初賽第一名，有信心一定能拿到金牌，並抱着這心態參加決賽，輸給中國隊失落金牌很不甘心，但是也只能在下次比賽全力以赴。」

橋本大輝賽後指，「我們可能受到決賽氣氛影響，未能發揮最佳水平。真是沮喪，但只要我們繼續訓練並以全世界最佳為目標，我們一定可以獲勝。」

他又向支持者致歉，解釋自己賽前集訓狀態不理想，抵達英國後訓練期間手腕受傷，「給團隊和大家帶來麻煩，如果我再表現好一些，就會有更好結果。在大家努力下，我出戰了初賽和決賽，希望在個人項目彌補遺憾。」