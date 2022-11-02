體操世錦賽｜中國女團不入決賽前五名　唐茜靖狀態低迷頻失手

在英國利物浦舉行的世界體操錦標賽，中國隊在女子團體決賽中失利，以第6完成，無緣三甲，錯過了這個獲得2024年巴黎奧運資格的機會。中國隊的羅蕊及唐茜靖在平衡木皆有嚴重失誤，失手跌下，而唐茜靖在高低杆也有跌下來。



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這次世錦賽的三甲美國、英國及加拿大獲得2024年巴黎奧運的資格。（新華社）

昨日（1日）舉行的女團決賽，中國以總分157.529排名第6位，被前列隊伍拋離。美國以166.564封后，東道主英國以163.363得亞軍，季軍則是加拿大。

中國隊選手歐鈺珊。（新華社）

在決賽，中國派出唐茜靖、歐鈺珊、羅蕊、韋筱圓及章瑾出戰平衡木、跳馬、高低杆及自由體操4個項目。有份參加東京奧運的唐茜靖狀態低迷，她出戰全部4個項目，每個項目的分數都是隊中最低。

在平衡木，19歲的唐茜靖先在一次跳躍時跌下，之後做前空翻再次跌下，屬於嚴重失誤，得全場最低的10.7分。中國隊在平衡木失分頗多，羅蕊亦有失手只得12.4分。

唐茜靖在決賽發揮欠佳，在平衡木失手。（新華社）

唐茜靖在高低杆都有失誤，需要教練幫助她重新上杆，只得12.833分，而她的兩位隊友羅蕊及韋筱圓分數都超過14分。唐茜靖在跳馬及自由體操的發揮都未如理想，跳馬得13.133分，與歐鈺珊同分，至於章瑾就得13.933分。在自由體操，她得12.166分，也不如歐鈺珊及章瑾。

唐茜靖在高低杆又失手。（新華社）

2024年巴黎奧運的體操團隊賽有12個席位，3席來自今年的世錦賽三甲，由美國、英國及加拿大奪得，餘下9席會到明年10月的比利時世錦賽決出。若果中國隊發揮正常，相信可靠明年世錦賽晉身巴黎奧運。

章瑾出戰自由體操。（新華社）

《新華社》報道，中國隊教練王麗明賽後表示，女團在新的奧運周期急需補充新血。王麗明說：「我們非常希望老隊員們能夠延長運動壽命，延長她們的技術巔峰，但還是要尊重、遵循運動員的成才規律。」

「這次大部分隊伍都已經大換血了，而我們還是這些原來的隊員。」在出戰決賽的5名代表中，唐茜靖、章瑾和歐鈺珊都參加過東京奧運。

「我們希望隊伍裏這些大隊員，用她們的經驗、成熟帶動那些小的，然後用這些小隊員的衝擊力，促進大隊員保持最好的狀態，這樣整個隊伍纔會更有競爭力。目前來看，我們這支隊伍和其他強隊比較，實力還是偏弱了一些。」