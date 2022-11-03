體操世錦賽｜中國男團挫日本奪金鞍馬成關鍵　先取巴黎奧運入場券

第51屆世界體操錦標賽（FIG Artistic Gymnastics World Championships）在英國倫敦舉行，中國隊在男子團體決賽發揮出色力壓日本，繼2018年後再奪金牌，並取得2024年巴黎奧運的入場券。



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楊家興出戰跳馬項目。（新華社）

中國隊早前雖在資格賽失準，以第四名晉級，今日凌晨（3日）由孫煒、尤浩、楊家興、張博恒與鄒敬園參加男團決賽，出戰自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓六個項目。男隊在決賽表現出色，勝在穩定，是唯一在全部項目均取得40分以上的團隊。

中國首個分項為鞍馬，孫煒、楊家興及張博恒均在馬上完成整套動作。雖然三人均未能取得14分，但勝在穩陣，取得41.032分。勁敵日本隊雖有奧運個人全能金牌得主橋本大輝取得14.433高分，但土井陵輔及谷川翔均落馬，令日本在鞍馬只得38.466分，落後中國逾兩分，成為勝負關鍵。中國在鞍馬、吊環、單槓、雙槓四個項目中，取得全場最高分，而跳馬得分亦與日本並列第一。

中國男團以4.463分力壓日本，贏得金牌。（新華社）

完成全部項目後，中國男團總分得257.858分，以4.463分壓過得253.395分的日本隊贏得金牌，英國隊則以247.229分獲銅牌。中、日、英三隊，均取得2024年巴黎奧運體操男團比賽的參賽資格。

張博恒為中國男團出戰全部六個項目。（新華社）

國家隊內唯一出戰全部六個項目的張博恒賽後接受國際體操聯會（FIG）訪問，稱中國體操男團「正再度崛起」，「在資格賽時我們尚未適應天氣與設備，亦出現一些失誤，然而經過兩日檢討後，我們今天交出不錯的表現，賽事亦非常精彩，所有決賽隊伍都表現得很好，體操界前景一片光明。」