七人欖球賽｜麥季聰被主場氣氛「嚇到瀨屎」　目標開齋未敢言接班

姚錦成和李卡度，無疑是香港七人欖球隊最為人所熟知的華將，今屆香港國際七人欖球賽，麥季聰的加入成為第三張華人面孔。



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麥季聰雖然未有得分，但順利助攻姚錦成達陣。（廖雁雄攝）

完成「地標戰」的麥季聰，雖然未有得分但能「助攻」姚錦成達陣，他笑言：「比起助攻任何其他隊友，更開心。自己的話，不要說達陣，好想在主場得分，如有附加踢球可能踢得入呢！」

麥季聰表示自己未可以接班，仍有不少華人正在努力中。（張倩儀攝）

主場氣氛比預期更震撼

曾是七人和十五人欖球U20代表的麥季聰，首次以「大港隊」身份走入大球場，他坦白說：「行出來真的嚇到瀨屎！」自知粗俗的他馬上轉為尷尬笑，卻又形容得相當生動，皆因現場球迷的叫囂和歡呼，正是香港主場舉辦七欖的重點之一，相當震撼。這個氛圍更讓初生之犢的他一度沉醉其中：「即使只是行去南看台熱身，都好嘈，不斷叫『香港、香港』，我完全聽不到教練和隊友說話。當時我和Cado的距離不遠，我都沒有發現他跟我說話，他終忍不住鬧了我一句，我才醒覺過來。」

港隊三戰全敗，明天將於名次賽全力爭取主場勝仗。（廖雁雄攝）

阿聰笑說雖然自己已有心理準備，但現場情況盡是出乎意料：「其實（賽前）星期三我們有行一圈大球場，當時我還說沒有特別，又不是特別大，但原來有觀眾真的讓我嚇一嚇。」即使曾是座上客，但球員和觀眾的視覺完全不同，過二萬人向球場大叫和拍手，這個體驗為球員獨有：「雖然聽聞（球迷）會好癲，但比我想像中更誇，即使未上場打，都已經有上舞台的感覺。」

麥季聰目標地標戰可以得分。（張倩儀攝）

麥季聰未敢言「接班」

雖然成為七欖港隊第三個華將，又適逢姚錦成退下戰線，阿聰表示自己下個目標一定是出戰亞運，不過接班壓力不全然在自己身上，他打趣的說：「又不是打個七欖就接到班。」他笑稱莫講接班，連在主場達陣都像是遙不可及的事：「想⋯⋯攞分先啦！不一定要達陣，附加踢球⋯⋯可能踢得入呢。」港隊明天將會出戰名次賽對戰加拿大，阿聰將全力爭取主場「開齋」。

麥季聰賽後接受傳媒圍訪，他表示打七欖是自己夢想，感覺奇妙。（廖雁雄攝）

「努力不一定被看見，但不努力就什麼都沒有」

阿聰2018年轉為全職球員，今年終獲選入亞洲系列賽泰國站陣中，首次為港披甲出戰，上月突出的表現讓他順利成為七欖代表之一。「好奇妙，首次在主場打比賽，對我來說是一個很大的里程碑，我相信是很多打欖球的人的夢想。」這一年，阿聰形容所有事都來得突然，由亞洲系列賽泰國站到七欖，現在看來是努力4年累積得來的收穫。

「我會想，即使選了我去泰國，但我打得不好，教練都不會讓我打七欖。」阿聰收起笑臉，認真說道，「我知道努力不一定被看見，但不努力我就什麼都沒有」。阿聰解說自己打欖球多年，從沒有想過自己打到系列賽和七欖，現在的成就，對他而言是驗證了一邊努力，一邊等待機會來到，然後好好把握，這個方向是對的。