英超｜曼聯入局慢付出代價　坦赫格轟麾下心態差：今場抵輸

曼聯在各大賽事9場不敗後，周日（6日）作客阿士東維拉終斷纜。紅魔鬼今仗在上﹑下半場開波初段入局慢，被維拉乘虛而入，主帥坦赫格賽後轟麾下踢得差。



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曼聯自從「曼市打吡」不敵曼城後，至今各大賽事9場不敗，今仗作客由艾馬利接掌的阿士東維拉。紅魔鬼入局慢，防守亦見鬆散，開賽7分鐘，里安拜尼以速度壓過利辛度馬天尼斯後起腳，先開紀錄，其後勞基梳爾禁區外犯規，迪治尼罰球直射破網，僅11分鐘便落後兩球。

梳爾完半場前傳中省中積及藍斯入網，為曼聯燃起一絲希望，但換邊僅4分鐘即幻滅，藍斯接應奧尼屈堅斯地波傳中，第一時間撞射入網，助維拉奠定3：1的勝局。

曼聯作客1：3負維拉9場不敗斷纜 艾馬利領軍首仗見功力

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作客輸波坦帥唔收貨

不敗斷纜，主帥坦赫格當然不滿意，賽後直言在表現及態度上同樣不合格，「今仗表現整體地差，眾將在開賽時彷彿未準備好，未有跟足防守的指示，故此我們落敗了，我們值得這個成績。如果我們以百分百的爭勝心作賽，我相信我們有機會爭勝。球員不是機械人，總會疲累的時候，這一點我理解，但這是不可接受，我們需要準備好出戰每一場。」

易帥後的維拉，表現脫胎換骨，一開賽已經展示其決心，曼聯的達洛治直言今仗是一個教訓，「我們在上半場頭10分鐘與下半場頭5分鐘踢得差，亦得到懲罰，這段時間連失3球，令賽事更加難踢，這是我們的一個教訓，我們必須更快進入狀態。」

坦赫格直指麾下執行力及心態皆有問題。（Getty Images）

曼聯發揮不佳，英國《曼徹斯特晚報》為眾將評分，僅得兩人得分在5分以上，其中終獲正選的雲迪碧克，全場表現接近隱形，並錄得全隊最低的3分。

曼聯正選11人評分：

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