英超︱曼聯作客1：3負維拉9場不敗斷纜　艾馬利領軍首仗見功力

英超曼聯作客阿士東維拉出現意想不到戰況，接替謝拉特當上維拉主帥的艾馬利，重返英超首仗即見功力，開賽初段攻勢已源源不絕，維拉在4分鐘內連下兩城，曼聯一度毫無還擊之力。

維拉終以3：1挫曼聯，紅魔連續9場不敗紀錄斷纜，從今之後各隊面對維拉可能要頭痛了。



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艾馬利重返英超，帶領維拉首仗即見功力。（Getty Images）

曼聯周中戰畢歐霸，馬不停蹄又要踢英超。紅魔鬼陣容不整，中堅華拉尼繼續倦勤，中場般奴費南迪斯停賽，前場亦有右翼安東尼因傷缺陣。今仗作客維拉，曼聯疲態畢露，反觀艾馬利掌帥的維拉活力十足，開賽僅7分鐘，前鋒里安拜尼（Leon Bailey）以速度「爆贏」利辛度馬天尼斯後起腳射破迪基亞十指關，維拉先開紀錄。

曼聯落後下，不止未能及時回應，11分鐘維拉前場一次罰球機會，死球專家盧卡斯迪治尼離門23碼勁射破網，維拉4分鐘內連入兩球。維拉前線球員多次運用高速突破曼聯防線，氣勢強勁，可惜未能把握機會，進一步拉開比數。

+ 4

曼聯在上半場尾段終於「甦醒」，搶回不少攻勢。戰至44分鐘，左閘勞基梳爾一次無心插柳大腳送入禁區，皮球省中維拉球員積及藍斯後改變方向入網，紅魔半場追近至1：2。

正當曼聯回勇之際，維拉半場經艾馬利指點，再次搶回優勢。49分鐘卡斯米路一次後場誤傳，被維拉打反擊，前鋒奧尼屈堅斯左路引球推進，看準隊友入楔後地波傳中，積及藍斯十二碼點接應第一時間掃入，為維拉射成3：1。

積及藍斯將功補過，為維拉射成3：1。（Getty Images）

曼聯領隊坦赫格見勢色不對，64分鐘一次過作出三個調動，以艾蘭加、安東尼馬迪爾和馬拉西亞，入替雲迪碧克、加拿祖和梳爾。艾馬利則由70分鐘起作出四個換人，先以中場麥堅（John McGinn）入替入球功臣里安拜尼；79分鐘他再以丹斯艾格斯、保巴卡卡馬拉、艾舒利楊格，入替屈堅斯、貝安迪亞和迪治尼。

然而無論換人前後，下半場曼聯形勢依然未見起色，攻勢、反擊均早一步被維拉守將瓦解 ，維拉似是更有機會入球一隊，終順利3：1保住勝果。曼聯敗陣後，以23分守在第五位，維拉全取3分後連升四級，14戰得15分一口氣由第17位升上第13位。

曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：梳爾、利辛度馬天尼斯、連迪路夫、達洛治

防中：卡斯米路、艾歷臣

攻中：加拿祖、雲迪碧克、拉舒福特

前鋒：C朗拿度

