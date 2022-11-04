世界盃2022｜富安健洋受傷中山雄太緣盡　日本後防靠老將撐場

「Blue Samurai」日本國家隊於周二（1日）公布征戰卡塔爾世界盃大軍名單，除了人選引起熱烈討論，入選球員的狀態亦成關注點。

主帥森保一的26人名單中，數名球員近月受傷，正在養傷。公布名單後，「十字軍」進一步擴大，而且防線骨幹成為重災區。上屆世界盃的防線中，3名「長老」隨時繼續擔正。



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森保一公布26人大軍之中，本來已有至少5人在公布前正在養傷。經過周中快車賽期，再傳壞消息。

富安健洋在歐霸的例行公事，出現傷情，未知情况。（Getty Images）

防線新核 富安健洋受傷缺陣倫敦打吡

阿仙奴右後衛富安健洋在歐霸分組賽最後一輪對蘇黎世後備上陣，未料例行公事一樣「出事」，上陣15分鐘後感到不妥，自行停下待軍醫入場治理，最終退下火線。主帥阿迪達賽後指富安表示不妥，為安全計立即調動離場，「考慮到比賽量，難免有一點傷情，確實情况仍待檢查」，但本周日作客車路士的倫敦打吡，將不會上陣。

富安的傷情成疑，另一中堅中山雄太可算慘情。這位效力英冠哈特斯菲爾德的25歲中堅，周四凌晨在英冠主場對新特蘭正選上陣，易邊時被調離陣。球會賽後公布他的腳跟跟腱重傷，須開刀治理，直接宣布收咧。

中山雄太重傷收咧，世界盃夢碎。（哈特斯菲爾德官方）

中山雄太英冠收咧 接班人又少一個

領隊科特寧咸（Mark Fotheringham）在聲明直言：「我們全部為雄太無法出席世界盃而感到悲痛，這本是憑自己獲取的機會。」中山今季從降班荷乙的施禾利，轉會哈特斯菲，在球風硬朗的英冠迅即站穩正選，並已射入兩球。

富安在日本隊可踢右中堅或右閘，如無意外是日本後防正選。而中山在外圍賽12強賽逐漸爭取到上陣機會，有機會爭奪正選。二人一旦齊缺，對日本後防再受打擊。慕遜加柏中堅板倉滉雖然名列大軍內，但他於9月已因膝傷缺陣，至今未復出。一眾接班人狀態不足，上屆世界盃的防線，可能仍要正選抗敵。

日本去屆打出水準，16強與比利時鬥到最後一刻才落敗。防線中的吉田麻也（左）及酒井宏樹（右）長了四歲，實力是否如昔，值得疑問。（Getty Images）

上屆骨幹繼續入選 「三張幾」活力難靠

日本上屆在16強出局，長友佑都、吉田麻也及酒井宏樹在4仗都任正選，他們今年分別36、34及32歲，若然連39歲門將川島永嗣也一併出動，這條長老級防線的活力恐怕令人擔憂。

森保一公布的大軍名單，本身已有5名球員負傷，遍佈前中後。大軍可在首仗開賽前24小時補選球員。

日本大軍現時傷兵：