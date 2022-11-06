世界盃2022｜落選過後有艇不搭　大迫勇也拒列候補：不欲等人受傷

日本國家隊主帥森保一早早公布世界盃26人大軍名單，選擇引起熱議，原因之一是摒棄擁有世界盃經驗的戰將，包括中鋒大迫勇也。

傷情嚴重，機會仍然有。大迫在日職聯（J-League）煞科戰後被追訪直言，已經直接拒絕成為候補球員。



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森保點兵，討論落選球員，比入選球員更熱烈。大迫在煞科日為神戶勝利船正選踢足，未有入球。球隊1：3不敵封王的橫濱水手，第13名完季。《日刊體育》報道，傳媒賽後追訪大迫有否受邀進入候補名單，他答得坦白：「唔入就唔入，係咁多。」

大迫有身型有技巧，在近年的日本前鋒中比較突出。圖為他在8月出戰亞冠盃賽事。（Getty Images）

大迫坦言已跟卡塔爾世界盃絕緣：「已經拒絕咗，我喺電視打氣得喇，唔想期望有人受傷。」言談之間，他對自己的國家隊前途存疑。記者問他如何看未來入選的機會，大迫說「換咗教練，可能有機會入選啩」。勝利船的球季訓練到下星期為止，大迫稱假期不會停操，繼續鍛鍊。

大迫拒絕日本足協邀請列入候補名單。（Getty Images）

大迫至今為國家隊上陣57次，射入25球，身型頗具優勢，具備不俗對抗性，近年為日本中鋒不二之選。他在俄羅斯世界盃更頂入一球，正是2：1擊敗哥倫比亞的奠勝球。他近季從歐洲回流到J-League，受傷患困擾，但臨近點兵，及時回勇。

大迫在俄羅斯世界盃分組賽頂入奠勝球，擊敗哥倫比亞。（Getty Images）

32歲的大迫今季為勝利船射入7球，9月底起射入3球，助勝利船取得4連勝並上岸。行情漸告升溫，勝利船在公布名單當日（1日）職員招呼記者，準備召開記者會。可是，大迫名落孫山，在場約50人面面相覷，場面尷尬。

除了大迫勇也（左），原口元氣（右）落選亦令外界感意外。圖為原口在俄羅斯世界盃16強射破比利時。（Getty Images）

森保點兵後，多家日本傳媒各自點出意外落選的名單，彼此大同小異。大迫之外，上屆16強對比利時入球的原口元氣未入名單亦令人意外。而些路迪只有前田大然「上車」，表現不俗的古橋亨梧及旗手怜央名落孫山，連英國傳媒都感愕然。不過，26人大軍已有7名「十字軍」，不少傷勢不輕，中山雄太更已收咧。上述失落名單，有望強勢回歸。

日本大軍現時傷兵：