世界盃2022｜英格蘭再添傷兵芝維爾傷情成疑　防線極殘考起修夫基

英格蘭防線「爛晒」，左中右都有傷兵，考起領隊修夫基。

世界盃開鑼尚餘不足三星期，各大賽事仍忙於消化賽程，球員傷情不斷。歐聯分組賽凌晨完結，車路士左翼衛芝維爾（Ben Chilwell）大腿受傷，令「三獅」軍團防線實力，進一步受挫。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

車路士在歐聯E組末仗前已肯定出線，今晨（3日）主場對薩格勒布戴拿模，先失一球半場反先2:1，維持賽果至完場。惟正選上陣的芝維爾在補時階段運球時受傷，摸着左腳大腿後方，一拐一拐之後臥地，狀甚失望。完場之後，車路士軍醫合力扶起芝維爾離場。

無碰無撞，自己跑傷，往往非比尋常。（Getty Images）

芝維爾無碰撞下受傷 主帥指不樂觀

《天空電視》（Sky sports）賽後拍到芝維爾換上便裝離開，他撐着手杖走路，左腳看來僵直，姿態欠自然。車路士主帥樸達賽後表示「大件事」：「看來情况不樂觀，那是大腿筋，要檢查看看怎樣。」擔任評述員的英格蘭前領隊荷杜（Glenn Hoddle）亦指芝維爾的面容看來相當痛楚，似乎是重傷。

芝維爾完場前受傷，倒地後掩面，腳痛心亦痛。（Getty Images）

芝維爾去季膝部重傷缺陣近半年，今季初傷癒復出，及至近期才回復正常上陣頻率。歐聯分組賽4次正選，10月亦有3次英超正選，以為漸入佳境準備世界盃，傷患又到。

樸達（右二）坦言感覺芝維爾情况不樂觀。（Getty Images）

英格蘭防線傷兵多 右路傷完到左路

英格蘭在修夫基麾下，近年多擺出三中堅陣式，兩側翼衛對攻守都重要。惟在近一個月，左、中、右都有主力受傷。後衛中速度最高、中堅翼衛皆勝任的基爾獲加（Kyle Walker）上月初開刀，未肯定能否在世界盃上陣。同為右路「多用途」的守將列斯占士（Reece James），亦在車路士的歐聯賽事中受傷，出眾世界盃機會渺茫。

左路缺人，以為芝維爾漸入佳境，又在關鍵時刻出事。（Getty Images）

進攻球員要墮後 誰來解燃眉之急？

右路連缺「速度擔當」，右翼衛捷比亞（Kieran Trippier）看來會留在右路，移師左路的機會不大。而阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）雖未得修夫基歡心，但「為世所逼」下應會得到較多機會。值得留言的是阿仙奴中堅賓韋特（Ben White）近來多番串演翼衛，出擊助攻，有機會為修夫基解燃眉急。

捷比亞可左可右，如今估計修夫基會安排他守住右方。（Getty Images）

至於本已頗為缺人的左路亦傳壞消息。芝維爾列「十字軍」後，正宗左翼衛僅餘曼聯的勞基梳爾（Luke Shaw），進攻球員改為墮後的機會預料更高，阿仙奴的布卡約沙卡（Bukayo Saka）便曾在早前擔任英格蘭左翼衛。

梳爾屬正宗左翼衛，惟近年水準波動。（Getty Images）

英軍後防連串壞消息，也有一點好消息。曼城中堅史東斯（John Stones）上仗英超擊敗李斯特城，正選踢足，凌晨歐聯亦列作後備，大腿傷已告康復。

世界盃英格蘭相關報道：