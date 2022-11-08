西甲｜皇馬失準吞首敗錯失榜首　華維迪「一腳入洞」球迷興奮

小城市的球場往往與民居相當靠近，享有地利的居民足不出戶，不僅可以觀費「免費波」，甚至收到禮物。

歐聯衛冕之師皇家馬德里剛剛在西甲作客華歷簡奴，反超前再落後，結果被打破不敗身。皇馬中場華維迪一次射門直入民宅，令場內球迷興奮如看見入球。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

華歷簡奴位於馬德里市外圍，主場容量僅1.47萬，龍門後方不遠處已是民宅。凌晨主場與皇馬上演打吡戰，居民在獨家位置享受球賽。

皇馬一次角球攻勢，皮球溜向禁區頂。守在娥眉月的華維迪（Federico Valverde）衝前大腳抽射，免得被對手打反擊。

華維迪僅快過兩名華歷簡奴球員一步，大腳抽射，完全無準，直飛高空，變成送給居民的禮物。現場人士拍攝的片段可見，皮球直入一棟民宅中層單位，從露台直飛入屋。場內球迷立即報以熱烈掌聲，興奮如入球，而「中獎」住宅內的3名男球迷，展示剛剛飛來的足球，又向球場方向揮手。

華歷簡奴球員發揮更勝班霸。（Getty Images）

今場打吡戰戰况激烈，華歷簡奴先開記錄後，皇馬在4分鐘內先靠莫迪歷（Luka Modric）射入12碼，加上艾達米列達奧（Éder Militão）頭槌破網而反先，但完半場前被華歷簡奴扳平。

華歷簡奴在下半場中段因丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）犯手球獲12碼，查祖（Óscar Trejo）主射12碼被古圖爾斯（Thibaut Courtois）撲出後，VAR提示指古圖爾斯撲救前雙足離開白界線，球證遂指示重射。古圖爾斯今回捉到路但未能阻止入球，皇馬最終負2：3。

古圖爾斯救出12碼，被指踏前一步犯規，第二次就無力挽救。（美聯社）

皇馬在聯賽不敗身被破，失去升上榜首機會，兩分落後巴塞隆拿。皇馬主帥安察洛堤直言今仗優勝劣敗，大讚華歷簡奴踢得出色，把握力佳，同時指世界盃引致賽程過密，兵疲過乏，「我們很多爭奪都輸了，他們主宰球賽。我們開季很順利，但球隊在世界盃前面對如此耗力的賽程，感到困倦」。

皇馬今仗16次射門只得2次中目標，遠遠落後於主隊的15射7中。