西甲︱皇馬輕鬆領前巴塞末段幾乎扳平　國家打吡險演瘋狂逆轉劇本

西甲頭8輪7勝1和同樣保持不敗的皇家馬德里與巴塞隆拿，周日兩軍硬撼皇馬憑金球獎大熱門賓施馬（Karim Benzema）和華維迪（Federico Valverde）的入球，半場已領先至2：0。

國家打吡當然不會就此落幕，沙維作出多個調動後，巴塞末段幾乎扳平，皇馬終以3：1勝出為宿敵送上今季聯賽首敗，令沙維大感不滿。



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賓施馬在「國家打吡」為皇馬先開紀錄。（Getty Images）

巴塞在種種爭議中，回復轉會市場購買力和場上戰鬥力，作客皇馬是他們今季一個大考。開賽僅12分鐘，雲尼斯奧斯便為巴塞防線帶來混亂，門將達史特根擋出射門，但皮球落在禁區邊的賓施馬腳下，法國前鋒冷靜在巴塞守將之間射入，終結5場不入球走勢，連帶令達史特根的653分鐘不失球紀錄告終。

皇馬領先1：0後，繼續尋求入球機會，巴塞站穩陣腳後攻力增強，利雲度夫斯基有入球機會，不過戰至35分鐘皇馬再入一球。卡華祖的前場傳送，雲尼斯奧斯接應後傳予曹亞文尼，皮球再送到費蘭文迪腳下，這位左閘球員作勢傳中，其實真正目標是禁區頂的華維迪，這位烏拉圭球星控定起腳，達史特根再次目送皮球入網，皇馬半場領先2：0。

華維迪的入球助皇馬半場前領先2：0。（Getty Images）

下半場開賽不久，皇馬以為找到第三球，52分鐘賓施馬的入球因越位在先被VAR推翻，白衣兵團攻勢浪接浪，巴塞主帥沙維60分鐘一口氣作出3調動，以佐迪艾巴、加維和費倫托利斯，入替拉芬夏、布斯基斯和巴迪馬天尼斯（Alejandro Balde Martínez），73分鐘再以安素法迪入替奧士文尼迪比利。

巴塞不放棄努力尋找破蛋機會，他們控球雖多，但具威脅埋門不多，84分鐘安素法迪左路爆破後傳中，皮球越過所有人送到遠柱的費倫托利斯腳下，後者近門撞入，巴塞追至1：2。88分鐘安素法迪有機會為巴塞扳平，可惜他離門10碼射斜，1分鐘後，皇馬獲得十二碼，洛迪高為皇馬射成3：1，並維持勝果至完場。

安素法迪幾乎為巴塞扳平。（Getty Images）

賽後巴塞守將祖利斯古迪稱，「非常失望，我們打得不差，只是上半場在對手強大時犯錯。」主帥沙維則不滿球隊表現，「整體而言我什麼也不滿意，唯一亮點是我們夠積極，曾在機會扳平，但皇馬得到十二碼。」

沙維稱，「我們會檢討什麼地方出錯，現在球隊陷入連場低迷，必須盡快改變。」