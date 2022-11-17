世界盃2022｜世代更迭無間斷　六大球王超越時空屹立成經典

世界盃雲集全世界球星，帶領同胞擊退強敵登上世界頂峰，在洲際級球會賽事未算發達的年代，就如球星成王的戰場。

歷屆世界盃讓數名不世出奇才「登基」，他們在世界盃都有豐功偉績，一起回顧他們風采，期待今屆誕生新一位球王。



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比利：舉世公認球王 森巴王國奠基者

三、四十歲的讀者（包括筆者），小時候不講「球王」，只講「球王比利」。比利儼如球王代名詞，名留世界盃史之中。1958年，17歲的比利首次出戰世界盃，不僅刷新最年輕上陣紀錄，更巴西首次捧盃，而決賽對東道主瑞典的第一個入球，更為世界盃經典金球之一。他從此奠定在巴西隊，以至球壇的地位。

球王勁，巴西亦是真正王者。62年智利世界盃，比利僅戰兩仗分組賽便傷出，無阻巴西衛冕。雖然比利在66年英格蘭世界盃因遭到敵衛粗暴防守，揚言不再參賽，但1970年墨西哥世界盃，30歲的比利再上前線，第三次捧起世界盃。做到前無古人，後無來者。

比利帶領巴西新世代，第三度奪得世界盃。（twitter）

碧根鮑華：西德「大帝」 先贏亞季再奪冠

西德在1954年瑞士世界盃「伯爾尼奇蹟」等，奮鬥20年終於再次捧盃。球技與精神力量俱強的「大帝」碧根鮑華，司職後衛，演繹何謂「帶刀侍衛」。21歲首戰1966年英格蘭世界盃，踢足所有賽事，鎮守中後場卻射入4球。

「大帝」碧根鮑華帶領西德捧走74年世界盃。（twitter@DFB Team）

66年決賽面對英格蘭，戰至加時因為一個世紀懸案入球落敗。4年過去，碧根鮑華進一步墮後，把後方包抄的「清道夫」位置改良，多加參與進攻，令外界進一步發現才能。「大帝」之名遠播，可惜70年世界盃仍未足夠捧盃。

🤕 #TBT | Franz Beckenbauer suffered a dislocated shoulder in the 1970 #WorldCup semi-final



😲 Heavily strapped with his arm in a sling, he refused to be substituted and played through the pain#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/VUpMwotmKr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2020

西德在準決賽對意大利，碧根鮑華被侵犯後肩部甩骹，礙於後備名額已用光，碧根鮑華紮住繃帶續戰，無助球隊在加時落敗，最終得季軍。

90年世界盃，最後一次出現西德隊，碧根鮑華執教下第3次奪冠。（twitter@DFB Team）

74年西德主辦世界盃，碧根鮑華終於嘗到捧起世界盃之味，西德在決賽險勝2：1，對手是荷蘭，由世界盃的無冕球王告魯夫領軍。「大帝」帶領西德成為首支連奪歐洲國家盃及世界盃的球隊，更在90年執教統一前的西德稱霸意大利世界盃，成為第二位球員及教練身份皆捧盃的名將。

西德球員在碧根鮑華帶領下，嚴防告魯夫，使他一籌莫展。（twitter）

告魯夫：無冕球王 十上十落的全能領袖

74年世界盃，冠軍屬於德國，焦點屬於荷蘭。全能足球之父米高斯在該屆帶出一支攻守一體、齊上齊落的橙軍。後衛可以進攻，前鋒需要防守，靈魂人物是米高斯口中「冇佢就冇球隊」的告魯夫。

告魯夫的形象，儼如瀟灑的代名詞。（Twitter）

荷蘭球王不僅盤傳扭射皆精，更領導隊友早了幾十年打起高位逼搶。該屆世界盃次圈分組賽更連挫巴西及阿根廷。可惜，華麗大膽的作戰風格，讓球壇耳目一新，卻未能讓告魯夫以及荷蘭，登上世界之巔。

告魯夫在決賽只差一點點，荷蘭此後兩度殺入決賽，仍然與冠軍無緣。（Getty Images）

決賽兩分鐘便憑12碼領先，最後還是被機動性及紀律稱著的西德反勝。告魯夫面對碧根鮑華領導的西德後防人盯人緊纏，一籌莫展。不過，荷蘭球王雖未嘗世界盃，但影響力廣被幾代人，跑動、逼搶、協防等理念，已滲透於今日足球的主流戰術風格中。

告魯夫（左）與碧根鮑華（右），兩種不同的戰術風格。（Getty Images）

馬勒當拿：生於1986的天使魔鬼混合體

球王之中，馬勒當拿是特別的存在，他用一場世界盃，讓世人永遠對他又愛又恨。

馬勒當拿1979年為阿根廷贏得世青盃，經歷巴塞隆拿的失意日子，來到拿玻里成為當地人英雄。1986年墨西哥世界盃，他正式成為國家英雄，不僅以一己之力為阿根廷帶來第二次冠軍，八強對戰英格蘭，先是「上帝之手」拍入一球而騙過球證，4分鐘後上演經典入球。他從中場推進，連過5名英格蘭球員，殺入禁區射破施路頓，最終2：1淘汰英格蘭。阿根廷國民不久之前目擊福克蘭群島被英軍佔領，此刻無不吐出一口烏氣。

馬勒當拿在英格蘭一戰，演活天使與魔鬼。（Getty Images）

【馬勒當拿1986世界盃一戰成名】（按圖重溫）

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世界盃與馬勒當拿的球王地位不可分割。90年意大利世界盃，阿根廷同樣靠馬勒當拿帶起全隊，殺入決賽僅負西德。惟94年美國世界盃只踢兩場分組賽便因被驗出曾服禁藥，結束國家隊生涯。

世上只有一個馬勒當拿。（Getty Images）

朗拿度：外星球王 法國懸案日韓正名

巴西在94年奪得美國世界盃，獲派20號球衣的朗拿度「掹衫尾」捧盃。4年之後，巴西以大熱姿態爭衛冕，朗拿度已是「外星人」級別的前鋒，光是高速盤扭與爆發力，已令敵將難以招架。一路擔起巴西入球重責，決賽對法國卻大失水準，巴西亦淨吞3蛋落敗。賽後傳言滿天飛，傳聞朗拿度曾全身抽筋，更有指他曾被綁架。

98年決賽前夕所謂何事，只有他最清楚。（twitter）

2002年日韓世界盃，外星人再度展現真本領，加上當屆巴西「3R」攻力之強勁，猶如不用理會防守。朗拿度克服兩次膝部重傷，在今屆發揮水準，射入8球奪得金靴。更重要是他為森巴王國破紀錄五度捧走世界盃，亦是至今最後一回。

02年的巴西攻力強得可怕，決賽贏德國2:0，過程一面倒。（Getty Images）

施丹：禿頭球王 頂出成王與敗寇

98年決賽，法國把握巴西全面失準，奪得首次世界盃。施丹上半場兩個頭槌入球，為法國奠定勝局。

施丹銅頭一搖再搖，兩個頭槌為法國拿下世界盃。（twitter）

腳下功夫優雅，傳球技藝高超，加上實績，施丹迅速奠定球王地位。02年日韓世界盃前受傷，法國鬧出內訌下初賽出局。06年德國世界盃，施丹本已宣布退出國家隊，決定應邀請出山再戰，淘汰賽有入球有助攻，一再於關鍵時刻交出致命傳送。

馬達拉斯硬食施丹頭槌後「倒斃」場中，演技相當浮誇。（Getty Images）

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施丹帶領法國躋身決賽，亦是其足球生涯最終一戰。人生第二次世界盃決賽，施丹先射入12碼領先，未料結局再次施展「施丹頭槌」。他在加時頭頂馬達拉斯，告別戰以一面紅牌作結，法國則在互射12碼不敵意大利。