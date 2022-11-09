世界盃2022｜FIFA遊戲開發商「神預測」阿根廷封王　美斯終可圓夢

撰文：黎建明
出版：更新：

2022世界盃開鑼在即，32支球隊會師卡塔爾爭逐冠軍，遊戲開發商EA Sports再次透過旗下王牌遊戲《FIFA 23》作出賽果預測，他們用同一方法，連續成功猜中2010、2014和2018三屆冠軍球隊，今屆賽事他們預計將由美斯帶領阿根廷封王。

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

EA Sports預測美斯（圖左三）以8球贏得金靴獎。（Twitter）

EA Sports自2010年南非世界盃起，都會在世界盃前透過旗下有世界盃版權的《FIFA》遊戲系列，模擬全部比賽並預測每屆世界盃的冠軍得主，他們更已連續三屆正確預測當屆冠軍，往績可謂相當驚人。

EA Sports預計阿根廷將在今屆賽事封王。（Twitter）

今屆EA Sports用遊戲最新版本的《FIFA 23》作模擬工具，他們預測的16強可謂相當正路，比較特別的是熱門之一的英格蘭只會在B組次名出線，並在16強不敵A組首名荷蘭，而力壓英格蘭取得B組首名的美國，則會在16強擊敗塞內加爾，昂然晉級8強。

位處上線的阿根廷，16強擊敗丹麥後，8強1：0小勝荷蘭，準決賽硬撼上屆冠軍法國，同樣僅勝1：0晉決賽。下線方面，另一熱門巴西16強3：0輕取韓國後，8強再以同一比數挫德國，一報2014年準決賽1：7慘敗之辱。準決賽與C朗領軍的葡萄牙踢成0：0，要靠互射十二碼出線，冠軍戰上演巴西對阿根廷的「夢幻對決」。美斯終帶領阿根廷以1：0擊敗巴西，自1986年後首度封王，一圓美斯的世界盃夢，並彌補其在2014年失落冠軍的遺憾。

阿根廷2022世界盃｜陣容詳盡分析　分組賽賽程對手走線點評2022世界盃｜美斯親認「肯定是最後一屆」　稱阿根廷非冠軍大熱
EA Sports預測的淘汰賽形勢。（Twitter）

個人獎項方面，EA Sports預測美斯攻入8球，力壓迪比與麥巴比成為神射手，阿根廷門將馬天尼斯則贏得金手套獎。助攻榜方面，賓施馬、施連斯基與貝拿度施華均貢獻三個助攻，共同成為助攻王。

最佳十一人方面，EA Sports則排出進攻型的4-2-4陣式，世界盃冠軍阿根廷成員佔其中5席，詳細名單如下：

門將：
達米安馬天尼斯（Damian Emiliano Martinez）（阿根廷）

後衛：
簡些路（João Cancelo）（葡萄牙）
華拉尼（Raphaël Varane）（法國）
馬昆奴斯（Marquinhos）（巴西）
馬高斯阿古拿（Marcos Acuña）（阿根廷）

中場：
柏利迪斯（Leandro Paredes） （阿根廷）
迪保羅（Rodrigo de Paul）（阿根廷）

前鋒：
雲尼斯奧斯（Vinícius Jr）（巴西）
美斯（Lionel Messi）（阿根廷）
麥巴比（Kylian Mbappé）（法國）
李察利臣（Richarlison）（巴西）

阿根廷身處世界盃哪一組？

C組

阿根廷同組對手有哪幾隊？

阿根廷同組對手有墨西哥、波蘭和沙特阿拉伯。

世界盃2022｜國際足協前會長：讓卡塔爾主辦是錯誤　稱涉軍火交易世界盃2022｜巴西點兵李察利臣緊張到唔敢睇　落選者自貼傷心背影世界盃2022｜世盃大使開波前惹公憤　公開稱「同性戀是精神病」世界盃2022｜睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）世界盃2022｜落選過後有艇不搭　大迫勇也拒列候補：不欲等人受傷世界盃2022｜孫興慜眼眶四處骨折提早接受手術　英媒披露術後進展世界盃2022｜富安健洋受傷中山雄太緣盡　日本後防靠老將撐場世界盃2022免費直播︱如心廣場、中環街市及信和3商場播足64場世界盃2022｜英格蘭再添傷兵芝維爾傷情成疑　防線極殘考起修夫基世界盃2022｜熱刺證實孫興慜將施手術　英﹑德歐聯再添十字兵
阿根廷足球隊
美斯（Lionel Messi）
世界盃
2022年卡塔爾世界盃
足球