世界盃2022｜FIFA遊戲開發商「神預測」阿根廷封王　美斯終可圓夢

2022世界盃開鑼在即，32支球隊會師卡塔爾爭逐冠軍，遊戲開發商EA Sports再次透過旗下王牌遊戲《FIFA 23》作出賽果預測，他們用同一方法，連續成功猜中2010、2014和2018三屆冠軍球隊，今屆賽事他們預計將由美斯帶領阿根廷封王。



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EA Sports預測美斯（圖左三）以8球贏得金靴獎。（Twitter）

EA Sports自2010年南非世界盃起，都會在世界盃前透過旗下有世界盃版權的《FIFA》遊戲系列，模擬全部比賽並預測每屆世界盃的冠軍得主，他們更已連續三屆正確預測當屆冠軍，往績可謂相當驚人。

EA Sports預計阿根廷將在今屆賽事封王。（Twitter）

今屆EA Sports用遊戲最新版本的《FIFA 23》作模擬工具，他們預測的16強可謂相當正路，比較特別的是熱門之一的英格蘭只會在B組次名出線，並在16強不敵A組首名荷蘭，而力壓英格蘭取得B組首名的美國，則會在16強擊敗塞內加爾，昂然晉級8強。

位處上線的阿根廷，16強擊敗丹麥後，8強1：0小勝荷蘭，準決賽硬撼上屆冠軍法國，同樣僅勝1：0晉決賽。下線方面，另一熱門巴西16強3：0輕取韓國後，8強再以同一比數挫德國，一報2014年準決賽1：7慘敗之辱。準決賽與C朗領軍的葡萄牙踢成0：0，要靠互射十二碼出線，冠軍戰上演巴西對阿根廷的「夢幻對決」。美斯終帶領阿根廷以1：0擊敗巴西，自1986年後首度封王，一圓美斯的世界盃夢，並彌補其在2014年失落冠軍的遺憾。

EA Sports預測的淘汰賽形勢。（Twitter）

個人獎項方面，EA Sports預測美斯攻入8球，力壓迪比與麥巴比成為神射手，阿根廷門將馬天尼斯則贏得金手套獎。助攻榜方面，賓施馬、施連斯基與貝拿度施華均貢獻三個助攻，共同成為助攻王。

最佳十一人方面，EA Sports則排出進攻型的4-2-4陣式，世界盃冠軍阿根廷成員佔其中5席，詳細名單如下：

門將：

達米安馬天尼斯（Damian Emiliano Martinez）（阿根廷）



後衛：

簡些路（João Cancelo）（葡萄牙）

華拉尼（Raphaël Varane）（法國）

馬昆奴斯（Marquinhos）（巴西）

馬高斯阿古拿（Marcos Acuña）（阿根廷）



中場：

柏利迪斯（Leandro Paredes） （阿根廷）

迪保羅（Rodrigo de Paul）（阿根廷）



前鋒：

雲尼斯奧斯（Vinícius Jr）（巴西）

美斯（Lionel Messi）（阿根廷）

麥巴比（Kylian Mbappé）（法國）

李察利臣（Richarlison）（巴西）

