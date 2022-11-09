世界盃｜巴西球員號碼 英超0入球鋒將披9號 法明奴吐露落選心聲
撰文：顏銘輝
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利物浦前鋒羅拔圖法明奴落選巴西的世界盃26人大軍，他在社交網站撰文，表示永遠會保衛他的國家，相信上帝已經為他們安排好第6座世界盃。巴西亦公布大軍的號碼分配，熱刺射手李察利臣獲得9號球衣。
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31歲的法明奴今季狀態不錯，在英超攻入6球，但在鋒線人才濟濟的巴西，他還是與世界盃緣慳一面，落選大軍名單。他在社交網站留言：「感謝你們的訊息。世界盃是所有球員的夢想，對我也不例外。昨日的事情並沒有如我想像或夢想中發展，但我可以回頭看，用一顆感恩的心感謝上帝，讓我跟許多人一樣擁有這個夢想。」
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法明奴續寫：「我想藉機祝賀所有獲徵召的人，向你們表達敬意。從過去、現在到未來，我都會利用上帝賜給我的才華，永遠保衛我的國家，這是一種榮譽。我一直相信上帝會給我們做最好的準備，為我們的第6座世界盃冠軍做好安排。」
另外，巴西國家隊公布了球員號碼，今季在英超9場入0球的熱刺前鋒李察利臣將穿上9號球衣。加比爾捷西斯穿18號球衣，安東尼穿19號，而加比爾馬天尼利就穿26號。
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巴西在世界盃分組賽有什麼對手？
11月24日對塞爾維亞、11月28日對瑞士、12月2日對塞爾維亞
巴西有什麼主力球星？
尼馬、加比爾捷西斯、卡斯米路、艾利臣等