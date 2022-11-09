世界盃2022｜國際足協前會長：讓卡塔爾主辦是錯誤　稱涉軍火交易

卡塔爾世界盃尚有不足兩周便開幕，惟該國奪得主辦權的過程一直被指涉貪、有關勞工及性小眾的人權問題亦屢屢為人詬病。到周二（8日），國際足協前會長白禮達（Sepp Blatter）透過訪問直指在卡塔爾舉行世盃「是個錯誤」、「壞選擇」，並披露這場賄選內幕。



白禮達接受瑞士媒體《Tages-Anzeiger》訪問，直言：「對我來說是很清晰的：（選擇）卡塔爾是個錯誤。這是一個很差的選擇。卡塔爾只是個小國，而足球和世界盃對他們而言規模太大了。」並透露當時國際足協的執委間早有共識：「當時我們已同意，俄羅斯會主辦2018世界盃，美國則是2022（的主辦國）。兩個長久以來都對立的政權先後舉行世界盃，無疑是和平的象徵。」

白禮達曾在1998至2015年間出任國際足協會長，後被指涉貪，去年遭瑞士政府指他涉欺詐及虛假文書等罪，惟今年脫罪；他亦遭FIFA道德委員會裁定濫權，兩度遭判禁止參與任何有關足球的活動，總年期12年。（Getty Images）

未料FIFA的如意算盤，卻因時任歐洲足協主席柏天尼（Michel Platini）而未能打響，在最終投票中，美國以8：14不敵卡塔爾，白禮達道：「最終因為柏天尼和他的（歐洲足協）團隊的4票，世界盃主辦權落在卡塔爾手上、而不是美國。」

法國前國腳柏天尼在2007至2015年間出任歐洲足協主席，2010年票選世界盃東道主時，率歐洲足協投下卡塔爾擊敗美國的關鍵票，後與白禮達一同捲入涉貪醜聞。圖為他出席2016年歐洲足協特別大會。（Getty Images）

白禮達續指，柏天尼突然「轉軚」，背後是這位法國前國腳遭時任法國總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）施壓：「就在2010年的國際足協大會前一星期，柏天尼打電話給我，說我們的計劃行不通，他獲（薩爾科齊）邀到愛麗舍宮，而薩爾科齊和卡塔爾王儲才剛在那裏共晉午餐。薩爾科齊對柏天尼說：『看看你和你在歐洲足協的同事們能做些什麼，讓卡塔爾獲得世界盃主辦權吧』。我反問他：『然後呢？』」

法國前總統薩爾科齊是多年的巴黎聖日耳門球迷，有指他與現任總統馬克龍都曾參與游說麥巴比留隊。（Getty Images）

「柏天尼答道：『Sepp（白禮達），若你的總統要你幫忙，你會怎樣做？』我告訴他，我沒這顧慮，因為瑞士沒有總統。」

白禮達認為，薩爾科齊向柏天尼施壓，也與錢有關：「就在半年之後，卡塔爾花了146億美元，向法國買入了一批戰機。」

越近卡塔爾世界盃揭幕，國際間質疑聲音越來越多。（Getty Images）

2019年，卡塔爾競投世界盃過程受查之時，柏天尼雖坦承曾跟薩爾科齊會面、也曾在2013年透露知道薩爾科齊希望卡塔爾資金收購巴黎聖日耳門，及支持卡塔爾奪得世界盃主辦權，惟一直否認「造票」的指控，堅稱自己和歐洲足協成員投票的決定未受薩爾科齊影響：「他沒有要求我這樣做，他了解我的為人，我從來只為足球向好發展而投票，而不是為自己、為法國。」當時薩爾科齊未曾回應事件，若白禮達在訪問中所言屬實，則意味柏天尼早在說謊。