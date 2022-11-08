MotoGP賽季總結｜巴尼亞走過低潮破紀錄封王　鈴木告別淚中帶笑

2022年度MotoGP賽季已在周日（6日）正式結束，杜卡迪車隊的意大利車手巴尼亞（Francesco Bagnaia）在曾經落後91分、抖暑時又被揭醉駕之下，最終成功收復失地，首次奪得車手總冠軍；這個冠軍，更與MotoGP傳奇羅斯（Valentino Rossi）關係密切。



巴尼亞的奪冠路相當曲折：今年6月的MotoGP德國站，他在賽事中自炒，因而被主要爭標對手昆達拿路（Fabio Quartararo）在積分榜拋開91分差距，當時無人相信他可收復失地；加上巴尼亞在暑假被揭發在西班牙醉駕，雖然賽會及車隊都未有就此向他判罰，但仍招來各方批評。

巴尼亞上半季失誤較多，曾不被看好。（Getty Images）

不過暑假後，山葉戰車戰力越見疲弱，昆達拿路每每有心無力，在倒數第3站的澳洲站意外退賽，不僅令他失去在積分榜的領先位置，他亦手指骨折在最後兩站需負傷上陣；相反，杜卡迪戰車和巴尼亞越戰越勇，他更在馬來西亞取得季內第7次分站冠軍，挾着23分的領先優勢進入煞科戰華倫西亞站。

儘管巴尼亞在華倫西亞站一開始便與昆達拿路擦撞，失去戰車部份空氣動力組件，但憑着莫大的積分優勢，他最終即使以第9名完賽，仍穩陣地以265分奪得生涯首個MotoGP車手總冠軍，昆達拿路則以第4名完賽，在積分榜以248分屈居第2名，衛冕失敗下成為全年總亞軍。

巴尼亞最終克服逆境，首次奪得世界冠軍的頭銜。（Getty Images）

由落後91分到奪得世界冠軍，巴尼亞一舉創下兩大紀錄：成為MotoGP史上差距最大的「逆轉封王」，也是賽事史上唯第一位能在單季有5次未能完賽（DNF）下，仍能奪得世界冠軍的車手。

巴尼亞出身自他的偶像兼同鄉羅斯開設的VR64車手學院，不僅成為學院首位MotoGP總冠軍，也成為自2009年的羅斯以來，首位在MotoGP級別封王的意大利車手，同時是50年來第一位騎意大利戰車贏得世界冠軍的意大利車手。羅斯在煞科戰親身到場，為「徒弟」打氣，最終出現了相隔13年的兩代意大利MotoGP冠軍相擁的場面。

羅斯親身來支持「徒弟」巴尼亞。（Twitter）

羅斯最後一次在MotoGP奪冠，是在2009年效力山葉車隊之時，他曾在2011及2022年效力杜卡迪兩季，惟未能奪得總冠軍，兩季只以第7及第6完成。巴尼亞坦言當時年紀仍小，目睹偶像在杜卡迪無法爭標，曾感到心碎，現在可說是為偶像完成當年未能達成的目標。

鈴木車隊在MotoGP的最後一戰，無論是車房或戰車都寫滿道別語句。（Getty Images）

杜卡迪外，另一支焦點車隊是鈴木車隊，這間日本車廠季中無預警地宣告完成今季後，便會退出MotoGP。車隊經歷一段低潮期後，突然在季尾反彈，於澳洲站及煞科戰華倫西亞站，都由西班牙車手連斯（Alex Rins）奪冠，總算是有個好結局。

在鈴木效力3年的連斯坦言在完成排位賽後已難忍情緒，邊向車隊人員及機械士道別時一邊哭，「到了一個地步，我要對自己說，喂，還有比賽呀。」他認為分站冠軍是送給鈴木車隊的「完美告別禮物」，也感慨地道：「我們再一次證明了鈴木是能贏冠軍的，雖然（鈴木總公司）在第4站後便決定要結束MotoGP部門，但我仍付出了100%，這就是我的100%。」連斯下季將會轉投本田的衛星隊LCR本田車隊。