F1．墨西哥站｜韋斯達賓「真金頭盔」奪頭位　平治力爭今季首冠

F1墨西哥站前，紅牛已鎖定車手及車隊總冠軍，雖然處身超支風波及創辦人離世的悲傷之中，但這支勁旅在周日（30日）的墨西哥站排位賽，仍由戴起「黃金頭盔」的韋斯達賓（Max Verstappen）奪得頭位，令人意外的是，今季戰力大不如前的平治，兩名車手咸美頓和佐治羅素分別奪得第2及第3位。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

紅牛車隊在10月重新迎來輝煌時刻，先是韋斯達賓在日本站落實車手總冠軍二連霸，在之後的美國站，紅牛再鎖定車隊總冠軍，相隔8年重奪這項榮譽。

然而這支車隊同時遇上逆境，先是遭國際汽聯判定去年開支超出上限，最終受罰，而紅牛公司創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）亦因病離世。

紅牛車隊領隊漢拿坦言不滿判罰，但為免招致更重處分，不會上訴。（Getty Images）

除此之外，國際汽聯在墨西哥站前，宣布與紅牛就其違規的罰則達成協議，將罰款700萬美元，及在2023年削減車隊10%的空氣動力測試時間。紅牛方面坦言判罰雖重，但顧問曉密馬高認為不會削弱車隊明年的競爭力。

而車隊亦繼續享受作為雙料世界冠軍的時刻——當中，成為兩屆冠軍的「韋少」就會由墨西哥站開始的餘下3站，起用全新的冠軍版頭盔，這個頭盔以金色為主色，鍍上了22K黃金，意味含金量達92%，是貨真價實的「黃金頭盔」。

「韋少」雖然已封王，但來到今站墨西哥也毫無放軟手腳，在排位賽奪得頭位，若然他今季再贏一場、取得個人季內第14場勝仗，便能刷新單季勝出最多分站的紀錄。

墨西哥站排位賽，頭位由韋斯達賓（中）奪得，咸美頓（左）和佐治羅素（右）分別排第2及第3。（Getty Images）

令人意外的是，今季戰力大幅下滑的平治今站表現不俗，咸美頓和佐治羅素分列第2和第3，當中羅素亦顯得充滿信心，希望平治能在今站奪得全季第一場分站勝利：「排位賽後我有點失望，因為我覺得車隊值得奪得頭位，當然，周日（正賽）才是定勝負的時間，我們會全力爭勝，我覺得我們有不小的機會去贏。加上咸美頓在我前方，也給予我們機會去運用不同戰略。」

羅素認為，平治戰車W13有力在今站奪冠。（Getty Images）

至於另一紅牛車手、主場出擊的佩雷斯，則排在第4位，要達成在其祖國贏得分站的心願並不容易，他賽後透露自己在排位賽時遇上電力問題，希望在正賽能有更好表現。

至於今季在排位賽常有好表現的法拉利，今站表現則失色，辛斯只能排第5，一向擅長排位的陸克萊，更是令人意外地排第7，甚至敗予愛快車隊的保達斯。辛斯指出，雖然墨西哥賽道位處高原，但戰車理應不受影響，「我們在減速壆上像要跟戰車角力，車子在壆上就變得很難駕駛，因此很難造出一個完整快圈。」陸克萊則坦承：「太多我不明白之處。」