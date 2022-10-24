F1．美國站｜韋斯達賓驚險奪冠　紅牛相隔8年封王獻車隊創辦人

韋斯達賓早前在F1（一級方程式）日本站提早4站封王，順利蟬聯世界冠軍，餘下賽站依然有目標。「韋少」在美國站大部分時間領先，但第2次換胎時「出事」，差點斷送冠軍，但他及時趕過咸美頓奪冠，追平史上單季最多分站冠軍的紀錄，同時為紅牛鎖定車隊總冠軍的殊榮。



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F1美國站舉行前傳來噩耗，紅牛創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）與世長辭，終年78歲。美國站正賽開賽前，一眾車手與紅牛高層，齊齊向馬特希茨致敬。紅牛車隊上年成本超支，近日正被國際汽聯（FIA）調查，因馬特希茨的離世，FIA的調查亦暫時停止。

上站提早封王的韋斯達賓（Max Verstappen），今站仍有任務在身，就是要為紅牛相隔8年再奪車隊總冠軍。今站前，紅牛領先次席的法拉利165分，只要比「躍馬」多取18分，便可提早封王。

紅牛創辦人離世 畢生醉心賽車 無緣見證車隊重奪冠軍

F1一眾車手美國站前為日前離世的馬特布茨默哀。（Getty Images）

韋少起步即帶頭 換胎竟自製險象

第2位起步的韋斯達賓，開賽首隻彎已經順利超越頭位法拉利的辛斯，後者與佐治羅素碰撞「打白鴿轉」，其後更要退賽。帶頭的「韋少」立即拉開距離，戰至中段，因保達斯故障而出動安全車，然後艾朗素與史杜爾炒車，再度出動安全車，但依然沒有動搖韋斯達賓的領先位置。

排頭位起步的辛斯與羅素碰撞，其後打白鴿轉再退賽。（F1 Twitter截圖）

以為韋斯達賓輕鬆奪冠之際，紅牛車隊卻自製驚險。第36圈，韋斯達賓進入維修站換胎時，左頭胎更換時有問題，令韋少損失不少時間，更被陸克萊超越，兩人鬥法後，韋斯達賓順利爬頭，向領先的咸美頓（Lewis Hamilton）進發。

韋斯達賓換胎時出現問題，被後方的陸克萊趕上。（F1 Twitter截圖）

自今季改例後，平治戰力被紅牛拋離，「咸韋大戰」的鏡頭少之又少，今站終有機會。即使咸美頓奮力防守，但始終紅牛戰車戰力較強，結果韋少有驚無險奪冠，取得今年第13勝，追平「車神」米高舒密加及華迪爾的單季最多分站冠軍紀錄，紅牛同時奠定車隊總冠軍。

韋斯達賓今季少見地與咸美頓在場上格鬥。（Getty Images）

韋斯達賓追平舒密加及華迪爾紀錄，單季奪得13個分站冠軍。（Getty Images）

分站冠軍獻創辦人

向來穩陣的紅牛機械士，今站卻出現「蝦碌」，韋斯達賓難免透過無線電投訴，但始終早已成功衛冕，韋少賽後也顯得不太在意，「今站贏得不簡單，尤其是換胎的時間比慣常長，但這也是不幸，我們用盡九牛二虎之力去取勝。」

紅牛重奪總冠軍，可惜馬特希茨無緣親眼見證，韋少將冠軍獻給這名紅牛創辦人，「馬特希茨的離世，車隊上下也大受打擊，但車隊手足們今站發揮出色，我將今站勝利獻給馬特希茨，他對我的F1生涯有莫大幫助。」

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