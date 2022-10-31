F1．墨西哥站｜韋斯達賓輕鬆封王破車神紀錄　列卡度為前途而戰

戴上「黃金頭盔」的韋斯達賓，確實零舍不同。早已篤定封王的韋斯達賓，在墨西哥站清風送爽，由頭帶到尾輕鬆奪冠，同時破紀錄單季贏得14個分站冠軍。



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紅牛早已鎖定車手及車隊總冠軍，加上上季因為超支而被罰，幸好罰錢不罰分，最後3站已成例行公事。

順利衛冕的韋斯達賓（Max Verstappen）戴上「黃金頭盔」出戰，這個特別版頭盔確實帶來好運。「韋少」頭位起步，開賽已經「先行一步」，稍稍拋離後方兩架平治戰車，慢慢拉開領先差距，他在今站的鏡頭不多，在沒有威脅下首名衝線，贏得今年第14冠，同時超越「車神」米高舒密加及華迪爾，刷新F1史上單季最多分站冠軍。

韋斯達賓打破舒密加及華迪爾的單季贏得最多分站紀錄。（Getty Images）

韋斯達賓首3站兩度壞車，其後愈來愈順，近9站贏足8站，接近無敵，韋少賽後謙稱沒有想過破紀錄，「車隊今季的表現極佳，我從來沒有想過今年可以贏得14站，我感到十分自豪。」韋斯達賓以416分同時創下史上的積分新高，如今還有兩站，韋少有望再改寫紀錄。

韋斯達賓輕鬆在墨西哥站封王。（Getty Images）

列卡度成亮點 被罰後逢車過車

在高原出戰的墨西哥站，戰情較為平淡，來季前途未卜的麥拿侖車手列卡度（Daniel Ricciardo）成為亮點，表現搶鏡。第51圈，這名澳洲「四萬哥」與角田裕毅鬥法，過彎時走內線爬頭，戰車左前胎與角田的右後胎有碰撞，角田戰車彈起再離開賽道，大會認為列卡度要為碰撞負責，並罰加10秒。

列卡度與角田裕毅交手時有碰撞。（Twitter截圖）

被罰後似乎燃起了「四萬哥」的鬥志，以較快的軟胎追趕對手，超越隊友諾里斯後，再連過保達斯及兩架Alpine戰車，即使被罰加10秒，依然保得住第7名，賽後更獲選為今站最佳車手。列卡度以表現說話，希望為他帶來明年的一份合約。

列卡度賽後認為自己要為碰撞負責，但認為被罰10秒過於嚴重，「當我回看重播時，我當時鎖死前胎，我的確需要負責任，因為有不少盲點，但我並非刻意這樣做，我只是嘗試保住位置，被罰10秒有點太多。」縱然如此，列卡度沒有投訴太多，因為他知道戰車有速度，其後專心在賽場，最後逢車過車，穩奪第7名。

來季未有席位的列卡度，今站被罰後照奪第7。（Getty Images）

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