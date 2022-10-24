F1．美國站｜艾朗素被撞兩輪滑行照作賽惟被罰　兩車隊賽後拗手瓜

41歲的艾朗素在F1（一級方程式）打滾多年，見慣風浪，就如美國站與史杜爾碰撞後，「炒到飛起」後依然以第7名衝線，足證實力，可惜賽後遭哈斯車隊抗議得直，最終被罰加30秒，跌出前10，但故事仍然未完。



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第14位起步的艾朗素（Fernando Alonso）以白色硬胎起步，其後進佔前10位。第22圈，艾朗素欲從後超越史杜爾，當這名Alpine車手抽頭時，史杜爾稍稍移向對手，結果艾朗素的右前胎鏟上史杜爾的左尾胎，導致艾朗素整架戰車前兩輪離地，並飛向防撞欄，而史杜爾則撞向防撞欄再反彈至賽道中間，幸好後方的加斯利及時避開，安全車再度出動。

即使艾朗素戰車成架飛起，他依然可以把戰車駛回維修站，工作人員立即替他更換破爛的頭鏟，再換上全新的白胎，繼續作賽。縱然如此，艾朗素的戰車變得「甩皮甩骨」，戰車的右面倒後鏡早已搖搖欲墜，末段終於捱不住飛脫，但他依然順利完賽，並以第7位衝線，難怪Alpine車隊亦透過社交網站盛讚艾朗素。

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艾朗素「炒到飛起」，然後逐漸收復失地，打入前10位取分，這足以證明艾朗素寶刀未老。一站賽事真正經歷「起跌」，艾朗素完賽後雙手按住大腿，並彎腰坐在輪胎上的相片，彷彿訴說連經驗老到如他亦感到「心很累」，並配上「一名武士就算遇上危險也要保持冷靜。」（A samurai must remain calm at all times even in the face of danger.）

經歷瘋狂一仗後，連艾朗素也感到「心很累」。（Instagram截圖）

原來艾朗素的起跌還未完，戰車上的倒後鏡飛脫，但仍然可以如常作賽，哈斯車隊向賽會投訴，認為艾朗素的戰車是不安全，國際汽聯方面接納哈斯的投訴，結果向艾朗素發出「10秒Stop-Go」的懲罰，賽後變相加30秒，令艾朗素一下子由第7位跌至第15，由有分變無分。

故事依然未完，面對哈斯的投訴，Alpine必定據理力爭，決定「投訴你個投訴」，直指哈斯車隊的抗議比法定時間遲了24分鐘，這個抗議理應不成立，如今要等待FIA方面作出裁決。

哈斯車隊作出抗議後，艾朗素跌出前10，Alpine隨即還以顏色，希望為艾朗素取回分數。（Getty Images）

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