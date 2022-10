F1．美國站｜艾朗素被撞兩輪滑行照作賽惟被罰　兩車隊賽後拗手瓜

41歲的艾朗素在F1(一級方程式)打滾多年,見慣風浪,就如美國站與史杜爾碰撞後,「炒到飛起」後依然以第7名衝線,足證實力,可惜賽後遭哈斯車隊抗議得直,最終被罰加30秒,跌出前10,但故事仍然未完。



第14位起步的艾朗素(Fernando Alonso)以白色硬胎起步,其後進佔前10位。第22圈,艾朗素欲從後超越史杜爾,當這名Alpine車手抽頭時,史杜爾稍稍移向對手,結果艾朗素的右前胎鏟上史杜爾的左尾胎,導致艾朗素整架戰車前兩輪離地,並飛向防撞欄,而史杜爾則撞向防撞欄再反彈至賽道中間,幸好後方的加斯利及時避開,安全車再度出動。

即使艾朗素戰車成架飛起,他依然可以把戰車駛回維修站,工作人員立即替他更換破爛的頭鏟,再換上全新的白胎,繼續作賽。縱然如此,艾朗素的戰車變得「甩皮甩骨」,戰車的右面倒後鏡早已搖搖欲墜,末段終於捱不住飛脫,但他依然順利完賽,並以第7位衝線,難怪Alpine車隊亦透過社交網站盛讚艾朗素。

艾朗素「炒到飛起」,然後逐漸收復失地,打入前10位取分,這足以證明艾朗素寶刀未老。一站賽事真正經歷「起跌」,艾朗素完賽後雙手按住大腿,並彎腰坐在輪胎上的相片,彷彿訴說連經驗老到如他亦感到「心很累」,並配上「一名武士就算遇上危險也要保持冷靜。」(A samurai must remain calm at all times even in the face of danger.)

經歷瘋狂一仗後,連艾朗素也感到「心很累」。(Instagram截圖)

原來艾朗素的起跌還未完,戰車上的倒後鏡飛脫,但仍然可以如常作賽,哈斯車隊向賽會投訴,認為艾朗素的戰車是不安全,國際汽聯方面接納哈斯的投訴,結果向艾朗素發出「10秒Stop-Go」的懲罰,賽後變相加30秒,令艾朗素一下子由第7位跌至第15,由有分變無分。

故事依然未完,面對哈斯的投訴,Alpine必定據理力爭,決定「投訴你個投訴」,直指哈斯車隊的抗議比法定時間遲了24分鐘,這個抗議理應不成立,如今要等待FIA方面作出裁決。

哈斯車隊作出抗議後,艾朗素跌出前10,Alpine隨即還以顏色,希望為艾朗素取回分數。(Getty Images)

