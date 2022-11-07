歐霸16強附加賽抽籤 曼聯硬撼巴塞夢幻對決一抽即中
撰文：何偉畧
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歐霸16強附加賽抽籤，緊接於歐聯16強抽籤後舉行。兩支最受注目球隊，「一抽就中」。
英超曼聯將與西甲班霸巴塞隆拿狹路相逢，這場夢幻對戰將決定16強出線權誰屬。
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歐霸淘汰賽附加賽抽籤結果：
阿積士 vs 柏林聯
利華古遜 vs 摩納哥
巴塞隆拿 vs 曼聯
士砵亭 vs 米迪蘭特
薩爾斯堡 vs 羅馬
薩克達 vs 雷恩
西維爾 vs 燕豪芬
祖雲達斯 vs 南特
由於附加賽參戰球隊名單精英雲集，不乏歐聯常客，以致矚目程度不亞於歐聯抽籤。抽籤甫開始，第一隊抽出巴塞羅拿。8次分組次名皆可成為對手，八分一機會之下抽中曼聯。
兩軍在歐聯戰場的老對手，09年及11年決賽都是巴塞擊敗曼聯收場，最近一回交手在19年歐聯八強，巴塞總比數4:0出線，當時美斯仍在陣中。而今季執教曼聯的坦赫格，將會遇阿積士的子弟兵法蘭基迪莊，一場「口水戰」在所難免。
附加賽將於來年2月16日及23日分兩回合舉行，8支勝方將於8支歐霸分組賽首名球隊，於2月24日抽籤，決定對手。
歐霸首名出線球隊：
阿仙奴、費倫巴治、貝迪斯、聖基萊斯聯、皇家蘇斯達、飛燕諾、弗賴堡、費倫斯華路士
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