歐霸16強附加賽抽籤　曼聯硬撼巴塞夢幻對決一抽即中

歐霸16強附加賽抽籤,緊接於歐聯16強抽籤後舉行。兩支最受注目球隊,「一抽就中」。

英超曼聯將與西甲班霸巴塞隆拿狹路相逢,這場夢幻對戰將決定16強出線權誰屬。



歐霸盃16強附加賽,參戰球隊不乏班霸。(Getty Images)

歐霸淘汰賽附加賽抽籤結果:

阿積士 vs 柏林聯

利華古遜 vs 摩納哥

巴塞隆拿 vs 曼聯

士砵亭 vs 米迪蘭特

薩爾斯堡 vs 羅馬

薩克達 vs 雷恩

西維爾 vs 燕豪芬

祖雲達斯 vs 南特



坦赫格帶領曼聯,爭取出線。(Getty Images)

由於附加賽參戰球隊名單精英雲集,不乏歐聯常客,以致矚目程度不亞於歐聯抽籤。抽籤甫開始,第一隊抽出巴塞羅拿。8次分組次名皆可成為對手,八分一機會之下抽中曼聯。

兩軍在歐聯戰場的老對手,09年及11年決賽都是巴塞擊敗曼聯收場,最近一回交手在19年歐聯八強,巴塞總比數4:0出線,當時美斯仍在陣中。而今季執教曼聯的坦赫格,將會遇阿積士的子弟兵法蘭基迪莊,一場「口水戰」在所難免。

沙維帶領巴塞隆拿,連續第二屆出戰歐霸16強附加賽。(Getty Images)

附加賽將於來年2月16日及23日分兩回合舉行,8支勝方將於8支歐霸分組賽首名球隊,於2月24日抽籤,決定對手。



歐霸首名出線球隊:

阿仙奴、費倫巴治、貝迪斯、聖基萊斯聯、皇家蘇斯達、飛燕諾、弗賴堡、費倫斯華路士



