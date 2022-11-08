世界盃2022｜巴西點兵李察利臣緊張到唔敢睇　落選者自貼傷心背影

巴西貴為森巴足球王國，人才輩出，世界盃大軍位置競爭激烈。巴西國家隊周二凌晨（8日）公布26人大軍名單，球員得知命運，有人歡喜有人愁。

網上流傳、或是球員自行分享等候結果一刻的片段，兩名首次出戰世界盃的球員可謂「興奮到模糊」。有落選球員事後在社交媒體自貼「生意失敗」的畫面，無奈之中為同胞打氣。



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巴西乃傳統勁旅，世界盃大軍一席難求。（Getty Images）

巴西每個位置都爭得頭崩額裂，名單當中有9人曾參加俄羅斯世界盃。其餘世界盃新丁從爭取入選到爭取不受傷，天天都感到緊張。公布結果時，更加緊張。

李察利臣不用愁了，可以準備啟程。（Getty Images）

熱刺前鋒李察利臣上月中英超對愛華頓時因傷退下火線，賽後被揭因擔心無緣世界盃，在更衣室哭泣，重視世界盃之情溢於言表。傳媒得到他拍攝自己等候結果的影片，他穿起巴西球衣，與至少十名親友在屋內等消息，其時雙臂交叠，低頭望地，一副只敢聽、不敢看的模樣。

螢幕讀完拉芬夏，傳來李察利臣的名字，他一秒彈起跟親友瘋狂擁抱，尖叫和歡呼響遍全屋，頓時喜氣洋洋。李察利臣更抱起小孩，上下擺動，完全忘我。

É PRA COMEMORAR MESMO! 🇧🇷🏆

A festa na casa do Richarlison FOI GIGANTESCA! Teve até criança de colo voando 😂😂



Crédito: Richarlison pic.twitter.com/mS1R2kbzuW — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 7, 2022

曼聯翼鋒安東尼同樣與親朋在家等消息，他穿起巴西球衣，親朋披上安東尼的曼聯球衣，得知入選後簇擁一起。安東尼興奮過後不禁喜極而泣。法林明高前鋒柏度古靴美更在入選後即場向女友求婚，喜上加喜。

Por vocês!!! Obrigado, meu Deus!! Obrigado todo mundo… amigos, família, mãe, pai, irmãos!! Amo vocês!!! Emoção demais!! 🇧🇷🇶🇦 @CBF_Futebol pic.twitter.com/Da6aJkkoDx — Antony Santos (@antony00) November 7, 2022

新丁為一個世界盃席位爭崩頭，主將則是另一風景。當家前鋒尼馬今季在PSG狀態良好，穩佔一席。他與親朋觀看公布名單的直播，一手攬着兒子大衛（David Lucca），表情寬容許多，充滿自信。聽見大軍名單，尼馬邊笑邊微微點頭，狀甚滿意。到自己的名字出現，他咧齒而笑，一副盡在掌握的模樣，但未像其他隊友般手舞足蹈。

La joie et la fierté de Neymar, son fils et son entourage après l’annonce de sa convocation pour la Coupe du Monde avec le Brésil. ⭐️🇧🇷pic.twitter.com/MHVQMD28mg — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) November 7, 2022

有人歡喜有人愁。馬體會前鋒馬菲奧斯根夏曾8次代表巴西，屬邊緣分子，今回名落孫山。他在instagram上載短片，只見一個落寞的背影靠牆低頭，頗為失望。他在留言感謝各方朋友留言安慰，坦言受到相當打擊，「我們的國家隊太厲害，競爭很大。我衷心感謝你們，一起為巴西六奪世界盃打氣」。