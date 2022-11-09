文迪強姦案｜女事主浴後只圍毛巾拒絕做愛　文迪聲稱已問准她男友

曼城的法國後衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）涉與另一男子沙哈（Louis Saha Matturie）強姦多名女子案件續審。28歲的文迪被控7項強姦、企圖強姦及非禮各一罪，涉及6名女子，他全數否認控罪。

在11月8日的聆訊上，文迪被問到在2018年10月試圖強姦一名29歲女子的詳情，他聲稱事前問准了該女子的男友，而且當該女子一再拒絕後，文迪讓她落樓，並為她安排司機，送她到火車站。



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該名受害女子，指控文迪在2018年10月於他的大宅中，試圖強姦他，當時她29歲。她的供詞指，當時明確向文迪表明已經有男朋友，對文迪沒有興趣，但文迪捉住她，試圖在床上強姦她。之前一晚，文迪與該名女子及一班朋友在曼徹斯特消遺，之後一班人到文迪的大宅過夜，當晚該名女子與她的男朋友一起睡，而她的男友是文迪的朋友。

文迪強姦案已審訊了一段時間。（Getty Images）

2018年涉試圖強姦29歲女子 文迪：問過她男友

文迪在庭上作供表示，一班人在他的家過夜後，翌日早上，他問准了該名女子的男友。他說：「我現在才覺得很不尊重，而且很壞。我問他，如果我想跟她做愛的話，可不可以？他答我可以。」

得到對方男友的批准後，文迪上到她的睡房，當時她正在洗澡，文迪讚她很性感。文迪表示，當時該名女子身上只圍上毛巾，並向他調情，之後兩人開始撫摸彼此的身體。

文迪在庭上說：「之後我問她，我們可不可以做愛。她答我『不可以，因為我有男朋友』。」文迪當時回應：「他說沒有問題的。」該名女子開始表示不高興，文迪再強調曾問准她男友：「如果你想（跟我做愛），可以去問他。」文迪講完之後，她繼續不高興。

文迪作供時表示，見到她如此反應後，他就離開了睡房，落到樓下。文迪的辯護律師問他：「現在你是否明白，她為何感到不高興？」文迪答：「現在明白。」文迪表示，由於該名女子截不到的士，所以還為她安排了司機，送她到火車站。

文迪出庭應訊。（資料圖片/美聯社）

2021年10月涉強姦20歲女子 文迪：沒有強迫

在庭上，文迪的辯護律師之後問他關於在2021年10月涉嫌三度強姦一名20歲女子的細節。當時文迪在酒吧邀請了一班女子回他的大宅，由於當時疫情嚴峻有6人限聚令，所以他想隱瞞此事。文迪說：「我覺得做錯了，很後悔。我再次感到尷尬，這不是正確的事。」

當晚，文迪警告那些女子，一定不可以在他家中拍下任何照片，但文迪發現該名20歲女子拍了一段泳池的短片，所以他搶過她的手機，刪除了短片，並翻看她的手機相簿。

文迪作供說：「我找到一張她的裸照，當我見到的時候，好像在說：『嘩！你有沒有多幾張？』她答我：『有，有更多。』」得到她同意後，文迪與她到樓上的睡房，去看她手機中更多的裸照。文迪表示，他先到浴室，當他回來後，見到她已經脫光了身上的胸圍及內褲。文迪表示，她同意口交及願意「玩下（play around）」，他否認有嘗試插入她的下體。

翌日早上，他收到同案另一被告沙哈的訊息，沙哈表示收到該名女子的朋友短訊，該女子表示就文迪對她所做的感到不安，她沒有同意發生性行為。文迪當時回覆沙哈，表示沒有強迫她做任何事。