足球熱話｜2022世界盃球證一仗豪派11面紅牌　球星小心踢波變拜年

將在2022卡塔爾世界盃執法的阿根廷球證泰路（Facundo Tello），周一（7日）主吹小保加對競賽會的阿根廷冠軍盃決賽，由完場前補時到加時短短30多分鐘期間，狂派11張紅牌，成為全球熱話。



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泰路是2022卡塔爾世界盃執法球證之一。（Getty Images）

今場阿根廷冠軍盃決賽由小保加對競賽會，洛拔圖比亞斯高（Norberto Briasco）上半場19分鐘為小保加先開紀錄，競賽會隨後由洛查斯（Matías Rojas）22分鐘追成1：1。

兩隊其後再無進帳，完場前補時階段，小保加球員賓尼迪圖投訴對方在禁區內犯手球，雙方球員均找主球證泰路理論。此時場邊的小保加球員施巴斯坦韋拿與競賽會球員卡邦尼路互相推撞，其他球員與第四球證見狀連忙分開兩人，泰路以紅牌將驅逐二人離場，小保加教練伊巴拿（Hugo Ibarra）亦因不服判決被逐。

洛查斯為競賽會追平比數。（影片截圖）

阿根廷冠軍盃首次衝突連環圖：

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雙方在法定時間踢成1：1，加時10人對10人決勝。加時上半場，小保加球員華利拿（Alan Valera）嘗試踢半空掉下來的皮球，卻踢中對方球員大腿內側，兩黃一紅被逐。

今場第三個球員被逐：

完場前大規模衝突5人領紅

焦點時刻是當雙方戰至加時下半場的118分鐘，競賽會球員艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）接應左路傳中頂入，為球隊領先2：1。

艾卡拉斯脫去球衣在對手小保加球迷面前跪地慶祝，引來多名小保加球員不滿，有球員扭艾卡拉斯的耳朵，亦有球員將足球擲向他，競賽會球員上前「護駕」，場面混亂。泰路控制場面後，一口氣派5面紅牌，將3名小保加球員以及包括艾卡拉斯在內的兩名競賽會球員逐出場。

球證一口氣派5面紅牌：

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小保加此時雖已有5名球員被逐，但由於其中兩人是從後備席衝出來領紅，因此場上仍有8人作賽。比賽尚未結束，小保加再有法巴（Frank Fabra）中場線危險攔截後兩黃一紅被逐，他的隊友賓尼迪圖疑做動作嘲諷球證泰路「收錢受賄」，泰路查看VAR後，亦向賓尼迪圖送上紅牌。

小保加場內只剩下6人，不足法定最少的7人，比賽按例腰斬。競賽會以2：1擊敗小保加封王，不過全球談論的不是比賽，而是他送出的10面紅牌。

今場第九和第十名球員被逐：

綜合全場比賽，小保加共有7名球員被逐，競賽會則有3名球員領取紅牌，如果連同被逐的小保加教練伊巴拿在內，泰路竟在一場比賽中送出11面紅牌，認真誇張。

現年40歲的阿根廷球證泰路，生涯執法118場阿根廷甲組聯賽，期間共出示612張黃牌與45張紅牌，足見他執法時絕不手軟。由於他是今屆世界盃的球證之一，原應難受世人重視的阿根廷冠軍盃，因他一口氣豪派11面紅牌熱爆全球。

比賽末段影片：