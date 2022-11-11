世界盃2022｜卡塔爾球迷村一晚1600港元起　外觀勁似竹篙灣方艙

卡塔爾世界盃將在香港時間11月20日晚舉行，當地為迎接大量遊客到訪，推出多項特別措施，其中較為廉價的選項之一是入住球迷村。然而，該球迷村的客房，令香港人特別「眼熟」，因為無論其外觀和內部設施，均與本地的竹篙灣隔離檢測中心有不少相以之處。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

卡塔爾球迷村外觀，與竹篙灣有不少相似之處。（美聯社）

根據官網資料，當地共有三個球迷村，其中設在多哈與艾雷恩（Al Rayyan）的球迷村較為廉價，每晚租金約為207美元（約1623港元），房內除有兩張床與獨立廁所外，另外附有桌椅、衣櫃、熱水壺，亦會每日提供兩瓶水。

外國有YouTuber早前已抵達當地，現場視察球迷村實況。大家可以從外到內，一同比較球迷村與竹篙灣兩者分別。

外國球迷導覽球迷村：

兩者比較

外部：卡塔爾球迷村

從相片與球迷拍的影片中，可以看到球迷村的艙室外多塗上不同色彩，讓設施較為充滿生氣。此外，球迷村亦設有籃球場與大型戶外電影院屏幕等娛樂設施。

外部：竹篙灣隔離檢疫中心

竹篙灣隔離檢疫中心方面，側面部分區域亦有用上不同顏色，然而整體仍是以白色為主調。

住處：卡塔爾球迷村

卡塔爾球迷村提供木製為主家具，讓球迷感覺上更有家的感覺。

住處：竹篙灣隔離檢疫中心

竹篙灣隔離檢疫中心提供家具多以鐵製為主，較為耐用，亦能滿足使用者的實際需要。

廁所：兩者大同小異

球迷村與竹篙灣隔離檢疫中心內的廁所內配置均十分相似，略為不同之處是球迷村艙室內的洗澡位置有玻璃隔起，為使用者建立一個獨立空間。