世界盃2022｜卡塔爾球迷村一晚1600港元起 外觀勁似竹篙灣方艙
撰文：黎建明
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卡塔爾世界盃將在香港時間11月20日晚舉行，當地為迎接大量遊客到訪，推出多項特別措施，其中較為廉價的選項之一是入住球迷村。然而，該球迷村的客房，令香港人特別「眼熟」，因為無論其外觀和內部設施，均與本地的竹篙灣隔離檢測中心有不少相以之處。
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根據官網資料，當地共有三個球迷村，其中設在多哈與艾雷恩（Al Rayyan）的球迷村較為廉價，每晚租金約為207美元（約1623港元），房內除有兩張床與獨立廁所外，另外附有桌椅、衣櫃、熱水壺，亦會每日提供兩瓶水。
外國有YouTuber早前已抵達當地，現場視察球迷村實況。大家可以從外到內，一同比較球迷村與竹篙灣兩者分別。
外國球迷導覽球迷村：
兩者比較
外部：卡塔爾球迷村
從相片與球迷拍的影片中，可以看到球迷村的艙室外多塗上不同色彩，讓設施較為充滿生氣。此外，球迷村亦設有籃球場與大型戶外電影院屏幕等娛樂設施。
外部：竹篙灣隔離檢疫中心
竹篙灣隔離檢疫中心方面，側面部分區域亦有用上不同顏色，然而整體仍是以白色為主調。
住處：卡塔爾球迷村
卡塔爾球迷村提供木製為主家具，讓球迷感覺上更有家的感覺。
住處：竹篙灣隔離檢疫中心
竹篙灣隔離檢疫中心提供家具多以鐵製為主，較為耐用，亦能滿足使用者的實際需要。
廁所：兩者大同小異
球迷村與竹篙灣隔離檢疫中心內的廁所內配置均十分相似，略為不同之處是球迷村艙室內的洗澡位置有玻璃隔起，為使用者建立一個獨立空間。
卡塔爾世界盃甚麼時候開鑼？
卡塔爾世界盃將在香港時間11月20日深夜12時開鑼。
揭幕戰由哪兩隊碰頭？
揭幕戰將由主辦國卡塔爾迎戰厄瓜多爾。
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