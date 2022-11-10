世界盃2022｜德國隊名單出爐　列奧斯再錯過　多蒙特17歲小將入選

德國公布2022世界盃26人大軍名單，成為多蒙特兩將的天堂與地獄——早前受傷的多蒙特主將馬高列奧斯（Marco Reus）又一次落選，這位33歲球星相信已緣盡世界盃；反觀隊中17歲小將莫高高（Youssoufa Moukoko）首度入選大國腳便已成為世界盃大軍一員。



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多蒙特主將馬高列奧斯再次落選德國世界盃大軍。（Getty Images）

德國2022世界盃26人大軍名單：

門將：

紐亞（Manuel Neuer）（拜仁慕尼黑）

達史特根（Marc-Andre ter Stegen）（巴塞隆拿）

奇雲查普（Kevin Trapp）（法蘭克福）



後衛：

貝拿高卓普（Armel Bella-Kotchap）（修咸頓）

馬菲亞斯真達（Matthias Ginter）（弗賴堡）

基斯甸根達（Christian Gunter）（弗賴堡）

基靴（Thilo Kehrer）（韋斯咸）

高路斯達文（Lukas Klostermann）（RB萊比錫）

大衛拉林（David Raum）（RB萊比錫）

魯迪格（Antonio Rudiger）（皇家馬德里）

舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）（多蒙特）

蘇尼（Niklas Sule）（多蒙特）



中場：

甘美治（Joshua Kimmich）（拜仁慕尼黑）

夏維斯（Kai Havertz）（車路士）

穆斯亞拿（Jamal Musiala）（拜仁慕尼黑）

莊拿斯荷夫曼（Jonas Hofmann）（慕遜加柏）

根度簡（Ilkay Gundogan）（曼城）

哥列斯卡（Leon Goretzka）（拜仁慕尼黑）

祖利安白蘭特（Julian Brandt）（多蒙特）

葛斯（Mario Gotze）（法蘭克福）



前鋒：

基拿比（Serge Gnabry）（拜仁慕尼黑）

利萊辛尼（Leroy Sane）（拜仁慕尼黑）

湯馬士梅拿（Thomas Muller）（拜仁慕尼黑）

莫高高（Youssoufa Moukoko）（多蒙特）

富克洛（Niclas Füllkrug）（雲達不來梅）

艾迪耶米（Karim Adeyemi）（多蒙特）



德國公布2022世界盃26人大軍名單。（德國足總Twitter）

德國公布名單可謂相當「正路」，班霸拜仁慕尼黑有7名球員入選，成為最大戶，當中門將紐亞及前鋒湯馬士梅拿均將成為「四朝元老」，第四度領軍出戰世界盃決賽周。



多蒙特是另一入選大戶，有5名球員入選，可惜總是在大賽前不幸受傷的隊長列奧斯，再次受殘酷命運咀咒，他至今僅曾為德國出戰2018世界盃，這支2014冠軍球隊卻在分組賽出局，實在與大賽無緣；反觀同樣效力多蒙特、年僅17歲的莫高高，之前從未入選大國腳，今次甫入選便置身世界盃決賽周大軍，可謂「同人唔同命」。

多蒙特又一神童，17歲莫高高入選德國世界盃大軍。（Getty Images）

迪姆華拿因傷未能入選之下，德國主帥菲力克作出大膽嘗試。除了莫高高之外，雲達不來梅29歲鋒將富克洛（Niclas Füllkrug）同樣首度入選。富克洛今季狀態火熱，13場德甲攻入10球之多，射手榜暫列次席；至於莫高高今季13次德甲上陣亦攻入6球，入選其實也是正路，不過他的多蒙特隊友、20歲的艾迪耶米，德甲10場上陣未入一球，是較令人意外的選擇。

落選球員除列奧斯外，較多球迷談論的還有33歲的多蒙特中堅曉姆斯，以及28歲的國際米蘭左翼球員高辛斯（Robin Gosens）。曉姆斯由2012歐國盃開始，連續5個大賽都有為德國上陣，不過自從2020歐國盃決賽周後，1年多以來已未再為德國上陣，因此落選並不算意外。

反而同樣有份出戰2020歐國盃的高辛斯，今年9月歐國聯對英格蘭一仗仍有入選並後備上陣，落選較令人意外。不過他今季在國米未能穩佔正選，多數僅後備上陣，或成為不入名單的主因。

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