世界盃2022｜比利時26人大軍球員名單　迪布尼領銜黃金一代骨幹

比利時公布世界盃2022的26人大軍名單，相信是「黃金一代」的世界盃最後一戰，大部分骨幹都年過30歲，包括後防兩老維頓漢及艾達韋列特、「小爆炸」防中韋素、被視為世界第一中場的奇雲迪布尼、「夏世三」夏薩特。



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比利時在世界盃被編入F組。（Getty Images）

估計比利時主帥馬天尼斯會排出3-4-3陣式的正選，由泰拔高圖爾斯把守最後一關，三中堅會是維頓漢及艾達韋列特夥拍李斯特城的菲斯。梅尼亞及恩歷克卡拉斯高擔任翼衛，韋素拍住泰利文斯任防中。前線方面，迪布尼的位置會較自由，加上夏薩特及盧卡古攻堅。

比利時的同組對手包括加拿大、摩洛哥及克羅地亞。

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比利時26人大軍名單：

門將：泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois/皇家馬德里）、米洛列特（Simon Mignolet/布魯日）、卡斯迪爾斯（Koen Casteels/禾夫斯堡）



後衛：維頓漢（Jan Vertonghen/安德列治）、艾達韋列特（Toby Alderweireld/安特衛普）、梅尼亞（Thomas Meunier/多蒙特）、卡斯泰尼（Timothy Castagne/李斯特城）、艾法菲亞迪（Arthur Theate/雷恩）、迪巴斯特（Zeno Debast/安德列治）、菲斯（Wout Faes/李斯特城）



中場：韋素（Axel Witsel/馬德里體育會）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne/曼城）、恩歷克卡拉斯高（Yannick Carrasco/馬德里體育會）、泰利文斯（Youri Tielemans/李斯特城）、丹當斯卡（Leander Dendoncker/阿士東維拉）、雲拿根（Hans Vanaken/布魯日）、李安度杜沙特（Leandro Trossard/白禮頓）、迪基特拿尼（Charles De Ketelaere/AC米蘭）、阿馬度安拿拿（Amadou Onana/愛華頓）



前鋒：夏薩特（Eden Hazard/皇家馬德里）、梅頓斯（Dries Mertens/加拉塔沙雷）、盧卡古（Romelu Lukaku/國際米蘭）、巴舒亞伊（Michy Batshuayi/費倫巴治）、杜根夏薩特（Thorgan Hazard/多蒙特）、謝利美杜古（Jérémy Doku/雷恩）、奧賓達（Loïs Openda/朗斯）

