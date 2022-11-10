世界盃2022︱英格蘭26人大軍名單　麥迪臣、威爾遜、馬古尼齊入選

英廿1格蘭公布2022世界盃大軍名單，最大驚喜是30歲紐卡素前鋒哥林威爾遜、李斯特城中場占士麥迪臣及車路士中場干拿加歷查。

至於頂上功夫出色的一對中鋒賓福特的艾雲東尼、愛華頓的卡維特利雲，雙雙落選。

2022世界盃開鑼在即，英格蘭備受傷兵困擾，領隊修夫基在選兵方面相當頭痛——原本人才濟濟的右閘位置，列斯占士已緣盡今屆賽事，基爾獲加仍在康復中；中場加雲菲臘斯今季只踢過1分鐘英超聯賽……到底他會帶多少個狀態未足的愛將到卡塔爾？



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

英格蘭領隊修夫基選兵備受關注。（Getty Images）

英格蘭2022世界盃大軍名單：

門將：

比克福特（愛華頓）、尼克樸比（紐卡素）、蘭斯達爾（阿仙奴）



後衛：捷比亞（紐卡素）、基爾獲加（曼城）、史東斯（曼城）、艾歷迪亞（熱刺）、馬古尼（曼聯）、梳爾（曼聯）、賓韋特（阿仙奴）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、高亞迪（愛華頓）



中場：

迪格蘭賴斯（韋斯咸）、比寧咸（多蒙特）、加雲菲臘斯（曼城）、美臣蒙特（車路士）、軒達臣（利物浦）、占士麥迪臣（李斯特城）、干拿加拉查（車路士）



前鋒：

哈利卡尼（熱刺）、布卡約沙卡（阿仙奴）、史達寧（車路士）、科頓（曼城）、拉舒福特（曼聯）、基亞利殊（曼城）、哥林威爾遜（紐卡素）



修夫基沿用慣常班底，大軍名單中最大驚喜是是紐卡素前鋒哥林威爾遜（Callum Wilson）。這位鋒將已屆30歲，從未為英格蘭出戰大賽，之前僅4次代表英軍出賽。威爾遜在英超打滾多年，由昔日在般尼茅夫，到2020年加盟紐卡素均表現出色，輸出穩定入球量。

喜鵲去年10月獲沙特阿拉伯主權基金入主，成為全球最富有球隊，今季球隊表現突飛猛進，威爾遜是其中一位表現突出的成員，10場聯賽攻入6球，並有2次助攻。這個選擇，同時意味同一位置的艾雲東尼以及受傷患困擾多時的卡維特利雲，未能入圍。

英格蘭大軍名單。（Twitter）

英格蘭國家隊領隊修夫基周四（10日）公布26人世界盃大軍名單，Sky Sports事前分析，占士麥迪臣、拉舒福特和哈利馬古尼三人無論是否入選，均會成為英國頭條新聞。

李斯特城中場占士麥迪臣今季狀態大勇，即使球隊開季戰績不似預期，他每場均交出表現，12次英超上陣已帶來6入球4助攻。他的中場創造力正是英格蘭陣中所需，加上罰球功架一流，外界呼聲甚高，可是點兵前入選機會只被評為50／50。至於曼聯隊長哈利馬古尼，今季在紅魔新帥坦赫格領軍之下已失去正選，狀態成疑。狀態低迷多時的曼聯前鋒拉舒福特，則在坦Sir麾下有回勇跡象，最終麥迪臣、馬古尼和拉舒福特三人均入選今屆世界盃英軍名單。

李斯特城中場占士麥迪臣今季狀態大勇，外界一直在估計他會否入選英格蘭世界盃大軍。（Getty Images）

英格蘭不止因傷失去車路士左閘芝維爾，近日藍軍右閘列斯占士亦加入十字軍名單，緣盡今屆世界盃。中後場兩大主力加雲菲臘斯和基爾獲加均已養傷多時，前者今季只在季初聯賽上陣1分鐘，直到今晨聯賽盃對車路士才復出上陣40分鐘，獲加則仍在最後階段治療中。這兩大修夫基愛將，終仍能搭上世界盃尾班車，照樣入選大軍。

除了占士麥迪臣和哥林威爾遜之外，另一驚喜位是車路士中場干拿加歷查的入選。這位22歲中場新星上季外借水晶宮時表現亮眼，34場英超上陣攻入8球，今季回到車路士表現仍不俗，卻猶有不如上季之感，他最終仍獲修夫基信任。

未能入選的滄海遺珠之中，除了艾雲東尼和卡維特利雲，還有曼聯翼鋒查頓辛祖。22歲的辛祖去年是英格蘭歐國盃亞軍成員之一，可惜2021年夏天由多蒙特轉投曼聯後，狀態大不如前，至今仍未回復勇態。

英格蘭點兵，隊長卡尼與隊友衝擊2022世界盃。（Getty Images）

英格蘭長年被捧成奪標熱門，這個現代足球發源地國民每屆大賽前均高呼：「足球回家去」（Football is coming home），由1966年世界盃呼喚至今一直只是口號。最接近一次是2020歐洲國家盃，修夫基領軍下英格蘭勇闖決賽，可惜互射十二碼不敵意大利只得亞軍。2018世界盃修夫基亦領軍戰至四強，準決賽1：2負予克羅地亞，季軍戰對比利時亦以0：2敗陣，得到第四名。



連續兩屆大賽均殺入最後階段，令人再次掀起對英格蘭的期望，亦令今次選兵成為焦點所在。不過早在男足之前，英格蘭女子隊今年夏天已率先在女子歐洲國家盃奪冠，早一步將足球帶回家。

英格蘭分組有哪幾隊同組對手？ 英格蘭身處B組，同組對手為：美國、伊朗及威爾斯 英格蘭曾多少次贏得世界盃？ 1次，但已經是1966年的事了。

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