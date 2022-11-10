世界盃2022｜法國名單出爐僅選25人 賓施馬領銜 華拉尼帶傷入選
撰文：趙子晉
出版：更新：
衛冕的法國公布卡塔爾世界盃大軍名單，主帥迪甘斯僅選25人，主將賓施馬及基利安麥巴比當然榜上有名，曼聯兩將則一喜一悲。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
法國隊的世界盃大軍名單出爐，領隊迪甘斯（Didier Deschamps）未有用盡名額，今次僅選25人，隊長洛里斯﹑主將賓施馬﹑基利安麥巴比﹑基沙文等悉數入選，中場兩大將尼高路簡迪及普巴則因傷落選。
法國大軍僅得5名英超兵，全數是後場球員，當中包括兩名門將。今季重返阿仙奴有亮眼表現的沙列巴入選外，效力利物浦的干拿迪同樣驚喜入選，上月受傷的華拉尼，依然榜上有名。
前場方面，賓施馬及基奧特兩大老牌中鋒齊齊入選，傷癒的安東尼馬迪爾則緣盡世界盃。
迪甘斯為只選25人解畫 認賓施馬有小問題
難道是衛冕的氣燄，所以法國只選25人？迪甘斯在記者會上如此解畫：「名單上的25名球員，他們帶來足夠的安全感，從我把他們列入名單的一刻，全都應該是健康的，若有受傷問題的話，也可在開賽前作出更換。」
前場大將賓施馬周中未被列入皇馬的大軍名單，主帥安察洛堤指這名法國尖刀身體不適，不禁令人擔心賓施馬的情況。迪甘斯立即派定心丸，表示賓施馬只是有小問題，「他（賓施馬）因為身體有兩個小問題所以缺陣，我們與軍醫密切接觸，我亦與他有溝通，他已保持警覺，我對他下周亮相沒有太大擔心。」
至於華拉尼，迪甘斯指這名曼聯中堅為復出積極備戰，但有信心華拉尼將在世界盃首仗登場。
法國D組分組賽賽程（香港時間）
11月22日（星期二）深夜3時：法國對澳洲
11月26日（星期六）深夜12時：法國對丹麥（ViuTV免費直播）
11月30日（星期三）晚上11時：突尼西亞對法國
法國有誰因傷錯過世界盃？
簡迪﹑普巴
法國何時在卡塔爾世界盃登場？
11月22日深夜對澳洲
更多卡塔爾世界盃相關報道：
世界盃2022︱克羅地亞26人大軍名單出爐 37歲莫迪歷領軍最後一舞世界盃2022｜孫興慜IG報平安 暗示將戴面罩為韓國披甲世界盃2022︱瑞士26人大軍名單出爐 沙基利+格列沙加骨幹不變世界盃2022｜傳文尼緣盡世界盃 拜仁助教曾稱「一定能參加」世界盃2022｜FIFA遊戲開發商「神預測」阿根廷封王 美斯終可圓夢世界盃｜巴西球員號碼 英超0入球鋒將披9號 法明奴吐露落選心聲世界盃2022｜國際足協前會長：讓卡塔爾主辦是錯誤 稱涉軍火交易世界盃｜FIFA23預測冠軍｜EA連續3屆Tip中！美斯拎神射手預入8球