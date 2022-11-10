世界盃2022｜法國名單出爐僅選25人　賓施馬領銜　華拉尼帶傷入選

衛冕的法國公布卡塔爾世界盃大軍名單，主帥迪甘斯僅選25人，主將賓施馬及基利安麥巴比當然榜上有名，曼聯兩將則一喜一悲。



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法國隊的世界盃大軍名單出爐，領隊迪甘斯（Didier Deschamps）未有用盡名額，今次僅選25人，隊長洛里斯﹑主將賓施馬﹑基利安麥巴比﹑基沙文等悉數入選，中場兩大將尼高路簡迪及普巴則因傷落選。

普巴因傷篤定無緣卡塔爾世界盃。（Getty Images）

法國大軍僅得5名英超兵，全數是後場球員，當中包括兩名門將。今季重返阿仙奴有亮眼表現的沙列巴入選外，效力利物浦的干拿迪同樣驚喜入選，上月受傷的華拉尼，依然榜上有名。

前場方面，賓施馬及基奧特兩大老牌中鋒齊齊入選，傷癒的安東尼馬迪爾則緣盡世界盃。

36歲基奧特再度獲法國徵召。（Getty Images）

迪甘斯為只選25人解畫 認賓施馬有小問題

難道是衛冕的氣燄，所以法國只選25人？迪甘斯在記者會上如此解畫：「名單上的25名球員，他們帶來足夠的安全感，從我把他們列入名單的一刻，全都應該是健康的，若有受傷問題的話，也可在開賽前作出更換。」

前場大將賓施馬周中未被列入皇馬的大軍名單，主帥安察洛堤指這名法國尖刀身體不適，不禁令人擔心賓施馬的情況。迪甘斯立即派定心丸，表示賓施馬只是有小問題，「他（賓施馬）因為身體有兩個小問題所以缺陣，我們與軍醫密切接觸，我亦與他有溝通，他已保持警覺，我對他下周亮相沒有太大擔心。」

至於華拉尼，迪甘斯指這名曼聯中堅為復出積極備戰，但有信心華拉尼將在世界盃首仗登場。

迪甘斯解釋為何只選25人。（美聯社）

法國D組分組賽賽程（香港時間）



11月22日（星期二）深夜3時：法國對澳洲

11月26日（星期六）深夜12時：法國對丹麥（ViuTV免費直播）

11月30日（星期三）晚上11時：突尼西亞對法國



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