世界盃2022｜巴利被禁打高爾夫球 威爾斯主帥：時間緊逼專心備戰
撰文：黎建明
出版：更新：
卡塔爾世界盃將在香港時間11月20日揭幕，各隊近日開始公布其大軍名單。而威爾斯主帥佩治（Robert Page）除公布名單，更下達特殊禁令，明言禁止球員賽事期間打高爾夫球，首當其衝的定是隊內著名高球愛好者加里夫巴利（Gareth Bale）。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
威爾斯今年6月在世界盃附加賽決賽擊敗烏克蘭，事隔64年再次殺入世界盃決賽周，球隊主帥佩治希望球隊能專注比賽，「賽事期間球員不可以打高爾夫球，我們是來比賽的。」
為何佩治會特地強調球隊不准打高爾夫球？他解釋除加里夫巴利外，隊內亦有其他高爾夫球愛好者，「以前巴利、基化摩亞（Kieffer Moore）與艾朗藍斯（Aaron Ramsey）會來問我『明日中午有沒有事要做？是否要開會？』，以前我會回答『明天不用開會，你們想去打高爾夫球的話就去吧。』」
此一時彼一時，佩治解釋以前國際賽期間，他們有一星期準備兩場比賽。來到世界盃，每四日就有一場比賽，時間緊逼，因此球員今次不可以打高爾夫球。
加里夫巴利2019年效力皇家馬德里期間，曾代表威爾斯出戰歐國盃外圍賽，當時球隊成功擊敗匈牙利晉級決賽周，賽後他舉起一面印有「威爾斯，高爾夫，馬德里」的威爾斯國旗。外間揶揄巴利而言，高爾夫球的地位甚至超越其所屬球會。今次派治明令禁止球員打高爾夫球，巴利要消遣減壓，可能要打高球遊戲「頂癮」。
威爾斯今屆世界盃身處哪一組？對手有誰？
威爾斯屬於B組，同組對手有英格蘭、美國與伊朗。
威爾斯第一場比賽對手是誰？會在甚麼時候比賽？
威爾斯第一場比賽將在香港時間11月21日（星期三）深夜3時上演，對手將是美國。
世界盃2022｜法國名單出爐僅選25人 賓施馬領銜 華拉尼帶傷入選世界盃2022︱克羅地亞26人大軍名單出爐 37歲莫迪歷領軍最後一舞世界盃2022︱瑞士26人大軍名單出爐 沙基利+格列沙加骨幹不變世界盃2022｜傳文尼緣盡世界盃 拜仁助教曾稱「一定能參加」世界盃2022｜孫興慜IG報平安 暗示將戴面罩為韓國披甲世界盃2022｜FIFA遊戲開發商「神預測」阿根廷封王 美斯終可圓夢世界盃2022｜國際足協前會長：讓卡塔爾主辦是錯誤 稱涉軍火交易世界盃｜巴西球員號碼 英超0入球鋒將披9號 法明奴吐露落選心聲世界盃2022｜巴西點兵李察利臣緊張到唔敢睇 落選者自貼傷心背影足球熱話｜2022世界盃球證一仗豪派11面紅牌 球星小心踢波變拜年