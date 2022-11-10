世界盃2022｜巴利被禁打高爾夫球　威爾斯主帥：時間緊逼專心備戰

卡塔爾世界盃將在香港時間11月20日揭幕，各隊近日開始公布其大軍名單。而威爾斯主帥佩治（Robert Page）除公布名單，更下達特殊禁令，明言禁止球員賽事期間打高爾夫球，首當其衝的定是隊內著名高球愛好者加里夫巴利（Gareth Bale）。



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威爾斯事隔64年再次打入世界盃決賽周。（Getty Images）

威爾斯今年6月在世界盃附加賽決賽擊敗烏克蘭，事隔64年再次殺入世界盃決賽周，球隊主帥佩治希望球隊能專注比賽，「賽事期間球員不可以打高爾夫球，我們是來比賽的。」

威爾斯隊內除加里夫巴利（圖右）外，亦有其他高球愛好者。（Getty Images）

為何佩治會特地強調球隊不准打高爾夫球？他解釋除加里夫巴利外，隊內亦有其他高爾夫球愛好者，「以前巴利、基化摩亞（Kieffer Moore）與艾朗藍斯（Aaron Ramsey）會來問我『明日中午有沒有事要做？是否要開會？』，以前我會回答『明天不用開會，你們想去打高爾夫球的話就去吧。』」

此一時彼一時，佩治解釋以前國際賽期間，他們有一星期準備兩場比賽。來到世界盃，每四日就有一場比賽，時間緊逼，因此球員今次不可以打高爾夫球。

加里夫巴利對高爾夫球的熱愛可謂眾所周知。（IG）

加里夫巴利2019年效力皇家馬德里期間，曾代表威爾斯出戰歐國盃外圍賽，當時球隊成功擊敗匈牙利晉級決賽周，賽後他舉起一面印有「威爾斯，高爾夫，馬德里」的威爾斯國旗。外間揶揄巴利而言，高爾夫球的地位甚至超越其所屬球會。今次派治明令禁止球員打高爾夫球，巴利要消遣減壓，可能要打高球遊戲「頂癮」。

加里夫巴利曾在為威爾斯出戰後，展示一面印有「威爾斯，高爾夫，馬德里」的威爾斯國旗，可見高球在他心中的地位。（影片截圖）