港島行山路線｜黃泥涌水塘上紫羅蘭山　走千級天梯登孖崗山下赤柱

氣候轉變，踏入了十月外圍還有颱風吹襲，加上東北季候風影響，本周天氣不穩，周三預佈有雨，小組安排黃泥涌水塘起步上紫羅蘭山，灣仔港鐵站A3出口集合。

（出發日期：2022年10月19日）



早上天晴乾燥，天氣清涼，9時15分在灣仔站往搭6號巴士到黃泥涌水塘站下車，油站前石級上行，斜路上黃泥涌水塘。

整理行裝後，沿車路斜上陽明山莊，到衛徑一段出口。今日逆走衛徑1段，在起步點拍張大合照開始走長長石級上行，沿開揚山徑走至岔路，左邊上海拔433米紫羅蘭山，拍照後沿山徑下行到紫崗橋，等齊人又要向上，走千級天梯到363米孖崗山副峰，在副峰大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，黃泥涌水塘站起步上紫羅蘭山👇👇👇

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休後，再上上落落走石級到386米的孖崗山頂，孖崗頂入林有標柱，打卡後漫步下山，石級路較直陡，但風景優美，沿路下山俯瞰赤柱美景，好快就見觀景位，再向下走已是馬路，亦是衛徑1段起步點，過馬路有林路下行經赤柱廣場走到赤柱大街下午茶，今日路線不長5公里多，4小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，走石級到孖崗山頂👇👇👇

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