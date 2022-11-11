劍擊世界盃｜男花男女重外圍賽　崔浩然佘繕妡分組賽全勝直入正賽

新一季劍擊世界盃展開，今周末除了港人最關心的男子花劍外，男子及女子重劍、男子及女子佩劍均有個人及團體賽。周五（11日）的男花及女重個人賽中，兩位港將均以小組全勝的姿態直入周六（12日）的正賽。



男花世界盃在德國波恩上演，張家朗（2號種子）及蔡俊彥（8號種子）憑世界排名前16直入直賽（64強），其餘港將都需先出戰外圍賽，其中崔浩然在外圍賽小組6戰全勝，直接進入正賽圈；吳諾弘、蔣翱駿、鄭鐵男、楊子加、梁千雨、陳建雄、李逸朗則進入256強淘汰賽，爭取正賽資格。

新賽季開鑼 港隊改制港將盡出 張家朗江旻憓明登場

崔浩然在分組賽全勝，率先打入正賽，將與張家朗、蔡俊彥分途出戰。（資料圖片）

而在愛沙尼亞塔林上演的女重世界盃，除江旻憓以5號種子身份直入正賽而在周五休戰外，出戰外圍賽的佘繕妡5場分組賽全勝，得以直入正賽，朱嘉望則在6戰中贏5場，與陳渭泠一同進入淘汰賽階段，爭取正賽資格；連翊希和方心未能由小組出線，提早出局。

直播連結：男子花劍波恩站＆女子重劍塔林站

佘繕妡同樣在小組全勝進入正賽。（FIE）

男子重劍與男花一樣人多勢眾，有12名劍手參賽，全部由外圍賽打起，當中黎家俊、林楷喆、方凱申、吳浩天、簡朗軒、何瑋桁、周澤軒、黎旨倫、劉昊峯由外圍賽小組出線，進入淘汰賽階段，爭取入正賽；吳霆騫、黃柏珩及Wang Liangdi則小組賽止步。

男女佩劍正賽均在今日上演，香港女佩隊有薛雅齊打入正賽，但在首圈面對7號種子Lucia Martin-Portugues，以10：15告負出局；打入正賽的男將何思朗則會在稍後上陣，對意大利劍手Giacomo Mignuzzi。