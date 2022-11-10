露營地點11.17重開　戶外體育場所觀眾席可飲食　健身中心再放寬

政府宣布11月17日重開政府轄下露營地點及戶外康樂設施，並再放寬一系列防疫措施，包括戶外體育場所觀眾席、馬場室外範圍可以恢復飲食，健身中心室內課堂在維持1.5米社交距離下，可放寬至超過12人。



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在郊野公園露營地點封關期間，漁護署在各區郊野公園人多聚集的地方加強巡查及執法，例如東龍島，打擊違反防疫規例的行為。（政府新聞處）

漁護署10月27日傍晚宣布郊野公園157個燒烤地點會在11月3日起重開，但署方補充41個露營地點繼續關閉，直至另行通告。當時香港郊野公園的Facebook專頁分享燒烤場重開的消息，吸引近200個留言，但絕大部分都不是慶祝下星期可以去燒烤，而是質問政府何時才開放營地。

秋高氣爽，燒烤場重開，令市民周末假期有多一個好去處，此帖獲得很多讚好，但亦有人「派嬲」。為何「派嬲」？一看留言就一清二楚。在近200個留言中，幾乎全部都是質問政府，何時才重開露營地點？郊野公園的公眾露營地點在3年疫情期間，合共封閉了接近900日。

市民千呼萬喚，終於等到露營地點重開，政府宣布11月17日重開政府轄下露營地點及戶外康樂設施。

漁護署一直封閉郊野公園的營地。（資料圖片/顏銘輝攝）

現時香港的郊野公園設有41個露營地，康文署轄下亦有兩個營地。香港郊野公園41個露營地點主要集中在西貢及大嶼山。西貢有12個營位數目少於20的細營地及4個營位超過50的大型營地，大嶼山則有11個小型及1個大型營地。康文署轄下亦有兩個營地，分別是貝澳營地及創興水上活動中心，不過使用營地前須先申請。

康文署亦在周四（10日）宣布，轄下西貢戶外康樂中心11月25日起重新開放，市民可於周五（11日）起使用「康體通」服務預訂營位。該中心重新開放的主要室內設施，包括羽毛球場、乒乓球室、運動攀登設施、門球場、虛擬實境體驗室、卡拉OK室、兒童遊戲室、舞蹈室、桌球枱、美式桌球枱、壁球場及手工藝室等；戶外開放設施包括射箭場、籃球場、網球場、繩網陣、滾軸溜冰場、兒童遊樂場、長者健身設施及燒烤區等，但小型足球場及兒童單車場將暫時關閉。

在今年的復活節，漁護署派員到馬鞍山昂平等郊遊熱點巡邏及執法，檢控違規露營的人士。（政府新聞處）

入營人士在使用重開設施時必須遵守有關預防2019冠狀病毒病的措施，以減低病毒在社區傳播的風險。康文署會視乎疫情的最新發展，適時檢視或更改以上開放安排。

新冠肺炎疫情襲港，漁護署宣布郊野公園露營地點由2020年3月28日下午6時起關閉，至同年5月21日重開，期間封閉了54日。經過不足兩個月的開放後，隨疫情反覆變化，郊野公園的露營地點在2020年7月15日再度關閉，至今終有重開的消息，到今日（2022年11月10日）已經連續關閉849日，到11月17日重開時，足足連續關閉855天。

此外政府同時公布進一步放寬社交距離限制，戶外體育場所觀眾席、及馬場室外範圍可以恢復飲食。健身中心內超過12人的訓練小組或課堂，可在每個參加者相距1.5米、每12人小組之間相距1.5米下進行。