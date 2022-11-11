劍擊世界盃｜兩佩劍港將阿爾及利亞站闖正賽　薛雅齊挑戰7號種子

劍擊國際賽新賽季今周開鑼，男﹑女子佩劍世界盃阿爾及利亞站率先上演，港隊的何思朗與薛雅齊在外圍賽脫穎而出，雙雙躋身正賽。



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今季首站的佩劍世界盃在阿爾及利亞首都阿爾及爾（Alger）舉行，港隊派出5男4女角逐。

何思朗小組賽4勝2負晉級，淘汰賽首場輪空，其後鬥美國劍手Noah Te Velde，並以15：6輕取對手，順利躋身正賽64強，將鬥意大利劍手Giacomo Mignuzzi。另外，羅浩天﹑陳智軒﹑陳樂熹及周頌羲皆與正賽僅差一步，無緣過關。

何思朗再躋正賽圈，將與意大利劍手爭晉級。（資料圖片／夏家朗攝）

女子佩劍方面，17歲小將薛雅齊首度出戰世界盃分站，即使小組賽錄3勝3負，但這名女將愈戰愈勇，淘汰賽首場以15：8擊敗多明尼加劍手後，再以15：11力克烏克蘭的Daria Gontsova，殺入正賽，首圈將挑戰7號種子﹑西班牙劍手Lucia Martin-Portugues。

薛雅齊在今年夏天首戰世錦賽，已順利躋身正賽圈，這名17歲的小妮子早前為今站定下目標，就是打入64強，結果她講得出做得到。歐倩瑩﹑朱詠翹及梁洛文則在淘汰賽止步。

薛雅齊首戰世界盃分站，即打入最後64強。（資料圖片／夏家朗攝）

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