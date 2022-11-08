新興運動｜修頓球場首演旱地冰球賽 主辦方：望重啟疫情前計劃
撰文：高詩琦
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旱地冰球（Floorball）在香港仍處發展階段，並非主流運動，周日（8日）終首次在修頓室內場舉行賽事「Hong Kong Kiddos Floorball Cup」，主辦方表示，希望盡快重啟疫情前的計劃，可領香港球員出外集訓或作賽。
今次賽事分為男子、女子及U13組別，共有14支球隊角逐，除本地球員外亦有來自瑞典、芬蘭、瑞士等旱地冰球發展較佳的國家球員，最終Hong Kong Kiddos Floorball贏得男子組冠軍，凌峰獲女子冠軍，U13組別則由Awesome Star奪冠。
主辦方指，香港近年積極發展旱地冰球，希望能逐漸重啟疫情前的計劃，到外地訓練及比賽，與外地較高水平的球員交流，或是邀請外隊來訪。主辦賽事之一的陳逸然曾是瑞典的職業球員，他表示樂見香港球員熱愛這項運動、也珍惜打波機會：「希望今次賽事是第一步，之後可以令我們的球員有機會感受到像在瑞典千人場館內比賽的氣氛。」
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