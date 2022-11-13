英超︱伊禾比送波衫慘遭球迷擲返轉頭　愛華頓擁躉憤怒對質林柏特

愛華頓英超作客般尼茅夫0：3大敗，賽果不算太意外，賽後發生的一幕卻成為全城熱話：愛華頓球員循例向遠道而來的球迷致謝，伊禾比脫下球衣拋上看台，憤怒的拖肥球迷毫不領情，立即將球衣擲回給他。

愛華頓球迷向己隊球員和領隊林柏特怒吼發洩不滿，要由保安人員介入，中堅高亞迪承認球隊表現令人「震驚」。



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伊禾比擲完波衫上看台，剛轉過身憤怒的愛華頓球迷已將球衣擲回給他。（Twitter）

入球場睇波，若能獲得球員比賽戰衣，相信是不少球迷夢寐以求的戰利品。當機會來臨，他們竟將波衫擲回，可想而知球迷怒氣有多重。

班費投資不少的愛華頓，上季已踢至幾乎降班，今年1月接任主帥的林柏特，終領軍以第16名完成賽季護級成功，今季重新出發以為情況會漸入佳境，誰知又是老調重彈。上周不敵李斯特城後，一下子由聯賽榜第12跌至第16位，今周作客般尼茅夫再敗一仗，已是近7場聯賽第5場敗陣，15戰累積14分排第17位。

最令球迷憤怒的，也許不止是落敗，而是球隊缺乏爭勝心——周中他們在聯賽盃已曾作客1：4不敵般尼茅夫，時隔3日聯賽面對同一對手，他們再次大敗而回。

愛華頓3日內兩度不敵般尼茅夫。（Getty Images）

愛華頓球迷再度「遠征」南部小球會般尼茅夫，當然希望愛隊能從周中聯賽盃1：4敗仗吸取教訓，不料愛華頓踢來毫無火氣，開賽僅25分鐘已落後0：2，終以0：3敗陣。賽後一班愛華頓球員往作客區向球迷致意，拖肥擁躉已顯得相當激動，要由球場保安介入，連向來開開心心的送波衫環節也無好結果，遭一班憤怒的球迷擲回，伊禾比是其中一個被針對的球員。

賽後中堅高亞迪（Conor Coady）承認，球員表現難以接受，「很震驚，不夠好。他們（球迷）想要更多，我們有很多功夫要做，必須好好反思及進步。」

伊禾比球衣被球迷擲回片段：

Everton fans throw Alex Iwobi’s shirt back at him 😭😭pic.twitter.com/7Fpj4HW7H9 — Ryan, TEN HAG MUFC 🇾🇪 (@TenHagWay) November 12, 2022

領隊林柏特則指，伊禾比球衣被球迷擲回的事件是一宗「誤會」，「我想是有點誤會吧，Alex（伊禾比）有幾位他關心的朋友坐在前排。其實不是件什麼大事，球員必須接受球迷有權發表意見。」

他續稱，「球迷有權感到失望。今個星期他們兩度南下，看到如此差勁表現，在此之前，我們表現是OK的，然後他們看到他們不喜歡的表現。」林柏特稱，3：0擊敗水晶宮後球迷開心、球隊也滿足，「我們要明白，球迷有權表達意見，而他們今天的意見是正確的。這不是個美好時刻，但有時就是要虛心接受自己表現不夠好。」

英超「雙特」謝拉特、林柏特退役後先後當上教練，曾被憧憬為英倫新一代少帥，現實是二人領軍戰績不濟，謝拉特早前已被阿士東維拉辭退，林柏特會不會很快步他後塵？